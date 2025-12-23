El Taller de Mujeres del SAMCo María Juana cerró el año con un encuentro de reflexión y nuevos proyectos

En la mañana de la radio dialogamos con la doctora Laura Allasia, directora del SAMCo María Juana, quien compartió detalles sobre el emotivo cierre del Taller de Mujeres 2025, llevado a cabo este lunes 22 de diciembre en las instalaciones del centro de salud local.

El encuentro reunió a las participantes en un clima íntimo, cálido y festivo, donde la reflexión y el intercambio personal fueron protagonistas. Según explicó Lussiano, el taller se consolidó a lo largo del año como un espacio seguro y transformador, pensado para fortalecer vínculos, acompañar procesos individuales y promover el bienestar integral de las mujeres de la comunidad.

Durante la jornada se hicieron balances personales del año, se expresaron deseos colectivos y se compartieron aprendizajes que dejaron huella en cada asistente. Además, se trazaron líneas de trabajo para el 2026, con el objetivo de impulsar nuevos proyectos y continuar ampliando la propuesta, que ha tenido un impacto significativo en la salud emocional y social de muchas mujeres de María Juana.

El Taller de Mujeres del SAMCo termina así un año de experiencias compartidas, apoyo mutuo y crecimiento comunitario, con la mirada puesta en seguir construyendo un espacio abierto, plural y necesario para toda la localidad.