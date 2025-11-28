El Taller “Nuevo Amanecer” invita a una tarde de “Mate y Teatro” en el cierre de talleres comunales

En la mañana de la radio, Alejandra Vásquez, referente del Taller de la Tercera Edad de la Comuna de María Juana, compartió detalles sobre la propuesta especial que ofrecerá el Taller Comunal “Nuevo Amanecer” en el marco del cierre anual de los talleres comunales.

La actividad, titulada “Mate y Teatro”, se realizará este próximo domingo en las instalaciones de la Sociedad Italiana de María Juana. Será una tarde pensada para disfrutar, compartir y celebrar la vida, donde los adultos mayores —verdaderos protagonistas del encuentro— presentarán una obra teatral preparada con entusiasmo y dedicación durante los últimos meses.

La jornada invita a toda la comunidad a sumarse con un elemento infaltable: el mate. Solo hace falta llevarlo y sumar ganas de vivir un momento agradable, cargado de emociones, humor y participación. Una propuesta que destaca el valor de la expresión artística y la importancia de generar espacios de encuentro para nuestros adultos mayores.