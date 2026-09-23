Encuentro comunitario por el Día Mundial de las Personas Mayores en María Juana

El Taller Nuevo Amanecer invita a las personas mayores de María Juana y a las distintas instituciones de la localidad a participar de un Encuentro Comunitario por el Día Mundial de las Personas Mayores.

La actividad se realizará el jueves 1 de octubre, desde las 15:00 horas, en la Plaza San Martín.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro, integración y celebración, con distintas actividades para compartir durante la tarde. Habrá música, juegos grupales, dinámicas de integración y una merienda compartida.

Además, cada institución participante podrá presentar una dinámica, actividad o temática de su elección, con el objetivo de promover la participación y el intercambio entre los presentes.

Desde la organización señalaron que la jornada será una oportunidad para fortalecer vínculos y reconocer el lugar activo de las personas mayores dentro de la comunidad, poniendo en valor sus historias de vida, capacidades y saberes.

Se recomienda a quienes participen llevar sillas o reposeras. También podrán llevar algo para compartir durante el momento de la merienda.