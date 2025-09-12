El Tano Romero llega a María Juana para el Festival de la Pinta

En la mañana de Comunicándonos charlamos con el Tano Romero, reconocido cantante que será una de las grandes atracciones del Festival de la Pinta, organizado por el Club Atlético Talleres de María Juana. El artista repasó su extensa trayectoria musical, que lo llevó a formar parte de agrupaciones como La Fiesta, Banda Express y a compartir escenarios con figuras como Ale Ceberio. Este fin de semana promete brindar un show inolvidable con un repertorio lleno de éxitos y mucho ritmo para el público.

El Festival de la Pinta se realizará el sábado 13 de septiembre desde las 20 hs en el Club Talleres, con una propuesta que combina música en vivo, gastronomía, un gran patio cervecero y un espacio para toda la familia. En el escenario también estarán Par Doble, DJ Lucas Araya, la Escuela de Baile ADG y varios artistas locales. Además, los asistentes podrán disfrutar del Sector Kids, con juegos, maquillaje, caricaturas y actividades coordinadas por profesores, pensado especialmente para los más chicos.

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles en puntos de venta en María Juana, San Jorge, Sastre, San Vicente, Clucellas, Zenón Pereyra, Esmeralda y San Francisco, además de la plataforma digital Elvis Entradas. Quienes adquieran su ticket en forma anticipada recibirán de regalo el eco vaso del festival.

Con el apoyo de reconocidas cervecerías como Quilmes, Patagonia, Stella Artois, Dimenna, Andes Origen y Melkiades, el Festival de la Pinta se prepara para vivir una verdadera fiesta de la música y la cerveza artesanal en María Juana.