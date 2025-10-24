El Turismo del Centro Santafesino cierra su temporada en María Juana con el “Gran Premio Juan Ternavasio”

El 1 y 2 de noviembre, el rugir de motores volverá a sentirse en el Autódromo Atilio Serre de María Juana, donde se disputará la última fecha del Turismo del Centro Santafesino (TCS), correspondiente al Premio Coronación.

Esta jornada especial llevará el nombre de “Gran Premio Juan Ternavasio”, en homenaje a uno de los grandes impulsores del automovilismo local y zonal, creador junto a la Peña Automovilística María Juana del circuito que hoy es orgullo de toda la región.

Juan Ternavasio fue un apasionado del automovilismo, relator deportivo y colaborador incansable del autódromo y las competencias que marcaron la historia deportiva de María Juana. Además, se destacó como relator y comentarista de las transmisiones deportivas y automovilísticas, labor que compartió durante muchos años con el recordado Omar Bustos, llevando la emoción de las carreras y los eventos deportivos a toda la audiencia regional.

Su nombre quedará grabado en esta fecha final como símbolo de compromiso, pasión y amor por el deporte motor, un merecido homenaje a quien tanto trabajó por el crecimiento del automovilismo local.

Durante el fin de semana, competirán las categorías Buggy Renault, Fórmula 4, 600 TCS, Karting Liviano, Karting Escuela, Karting Pre Escuela y Karting Pesado, reuniendo a pilotos de distintos puntos de la provincia.

El Turismo del Centro Santafesino despide así un año de grandes emociones, coronando a sus campeones en un escenario emblemático, en honor a un referente que dejó una huella imborrable en la historia del automovilismo y la radiofonía deportiva de María Juana.