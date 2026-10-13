El Turismo del Centro Santafesino pasó por Marcos Juárez y prepara su llegada a María Juana

El Turismo del Centro Santafesino disputó la séptima fecha de la temporada 2026 en el circuito Juan Oria de Marcos Juárez, Córdoba, donde se vivió un fin de semana a pura velocidad y adrenalina. La competencia reunió a 76 pilotos y contó con un importante marco de público que acompañó las finales de las distintas categorías.

La actividad marcó el regreso de la categoría al trazado cordobés, con carreras de la Fórmula Renault Santafesina, Buggy Renault y las divisionales de karting. Los protagonistas ofrecieron un espectáculo que mantuvo la atención de los aficionados durante toda la jornada.

Los resultados de la séptima fecha

En la Fórmula Renault Santafesina, Federico Vega se quedó con el primer puesto, seguido por Yoel Buttignol e Iván Cief. Martín Fornero completó los primeros puestos de la Final A. En la Final B, Vega volvió a ocupar el primer lugar, con Buttignol y Cief nuevamente en el podio.

En Buggy Renault, Gastón Dalmazzo se impuso en la Final A, escoltado por Matías Ferreyra y Gabriel Lerin. En la Final B, Diego Ojeda se quedó con la victoria, mientras que Alberto Masera y Ferreyra completaron los tres primeros lugares.

Por su parte, en Karting Livianos, Juan Pablo Viñolo obtuvo el primer puesto, seguido por Máximo Viñolo y Nicolás Gutiérrez. Gustavo Pfeiffer y Lucas Gaido completaron los cinco primeros lugares de la clasificación.

En Karting Junior, Nehuén Martínez encabezó los resultados informados, por delante de Carlos Ruiz, Tomás Farina y Francisco Méndez. Agustino Cena también figura en el listado recibido, aunque sin una posición especificada.

María Juana, próxima parada

Luego de la presentación en Marcos Juárez, el Turismo del Centro Santafesino ya tiene definido su próximo compromiso: la octava fecha se disputará los días 24 y 25 de octubre en María Juana, en el tradicional circuito Atilio Serre.

La localidad volverá a recibir a los pilotos y equipos de la categoría en un fin de semana que promete convocar a los amantes del automovilismo regional.

Con la temporada 2026 entrando en su tramo decisivo, la próxima cita en María Juana será una nueva oportunidad para disfrutar de las distintas divisionales y seguir de cerca la lucha por los campeonatos.