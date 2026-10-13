Sofía Baldo, campeona sudamericana y MVP: la figura de Las Panteritas que brilló en Venezuela

La jugadora de Atlético Sastre fue una de las grandes protagonistas de la consagración de la Selección Argentina Sub 19 en el Campeonato Sudamericano de vóley disputado en Venezuela. Con 92 puntos a lo largo del torneo, se convirtió en la máxima anotadora del equipo nacional y coronó su actuación con el premio a la jugadora más valiosa de la final y del campeonato.

Las Panteritas se quedaron con el título continental tras vencer a Perú por un contundente 3 a 0, en la final disputada el domingo 11 de octubre en Maracaibo. Argentina dominó el encuentro y se impuso con parciales de 25-12, 25-12 y 25-15, en una definición en la que Sofía Baldo volvió a demostrar su capacidad ofensiva.

La representante de Atlético Sastre aportó 19 puntos en el partido decisivo, convirtiéndose en la máxima anotadora de la final y recibiendo el reconocimiento como MVP del encuentro. Además, su desempeño a lo largo de toda la competencia le valió la distinción como mejor jugadora del Sudamericano, un reconocimiento que refleja la importancia que tuvo en el camino hacia el campeonato.

Una actuación determinante durante todo el torneo

Baldo fue la máxima anotadora de la Selección Argentina en cada uno de sus partidos y acumuló 92 puntos en el certamen. Su regularidad y aporte ofensivo resultaron fundamentales para un equipo que consiguió sostener un alto nivel durante toda la competencia.

El conjunto dirigido por Nicolás Efrón completó una actuación sobresaliente y se consagró campeón invicto, con cinco victorias consecutivas. La final frente a Perú fue el cierre de un recorrido en el que Argentina mostró su potencial ante los principales seleccionados juveniles del continente.

Antes de disputar el partido por el título, Las Panteritas ya habían conseguido uno de los grandes objetivos de la competencia: la clasificación al Mundial Sub 19 de 2027. El pasaje a la cita mundialista llegó tras superar a Venezuela, el seleccionado anfitrión, en las semifinales.

De esta manera, Argentina cerró su participación en tierras venezolanas con el campeonato sudamericano, la clasificación mundialista y una de sus jugadoras como gran figura individual.

Orgullo para Atlético Sastre

La consagración tiene un significado especial para Atlético Sastre, institución que acompaña el crecimiento deportivo de la joven voleibolista y que vuelve a tener a una de sus representantes en lo más alto del vóley internacional.

El título de Sofía Baldo con la camiseta albiceleste es también un reconocimiento al trabajo formativo de los clubes, fundamentales en el desarrollo de las deportistas que luego llegan a representar al país en competencias internacionales.

Campeona sudamericana, máxima anotadora argentina y elegida MVP de la final y del torneo, Sofía Baldo volvió a dejar su huella en el vóley juvenil y llevó el nombre de Atlético Sastre a lo más alto del continente.