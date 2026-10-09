Molino Victoria abrió una búsqueda laboral para analista de laboratorio de trigo

Molino Victoria busca incorporar personal para el área de Calidad, con una contratación eventual durante la temporada de cosecha 2026/2027. La convocatoria está dirigida a personas con formación en cereales y oleaginosas, química, alimentos o carreras afines.

Entre las principales tareas del puesto se encuentran la recepción y el control de materia prima, el calado de camiones para obtener muestras representativas de cereal y la realización de análisis comerciales e industriales para determinar la calidad del trigo recibido.

Además, la persona seleccionada deberá registrar los resultados en el sistema informático de la empresa, comunicar los datos al área correspondiente y participar en los ensayos de laboratorio y controles de calidad sobre muestras de trigo, harinas y subproductos. También tendrá a su cargo el orden, la limpieza y la calibración de los instrumentos de trabajo.

Requisitos para postularse

La empresa establece como requisito obligatorio contar con el título de Perito Clasificador de Cereales y Oleaginosas. También se requiere formación como licenciado o técnico químico, en alimentos o en carreras relacionadas.

Entre las condiciones solicitadas se incluyen:

Manejo de herramientas informáticas, especialmente Office y Excel.

Experiencia previa mínima de un año.

Carnet de Manipulación de Alimentos, considerado no excluyente.

La modalidad de contratación será eventual, vinculada a la temporada de cosecha 2026/2027.

¿Cómo enviar el currículum?

Las personas interesadas en formar parte del equipo de Molino Victoria pueden enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico:

rrhh@molinosvictoria.com

La búsqueda está orientada a cubrir tareas vinculadas al análisis de cereales y al control de calidad, una función clave para garantizar las condiciones de la materia prima que ingresa a la planta industrial.