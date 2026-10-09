Molino Victoria abrió una búsqueda laboral para analista de laboratorio de trigo

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Molino Victoria busca incorporar personal para el área de Calidad, con una contratación eventual durante la temporada de cosecha 2026/2027. La convocatoria está dirigida a personas con formación en cereales y oleaginosas, química, alimentos o carreras afines.

Entre las principales tareas del puesto se encuentran la recepción y el control de materia prima, el calado de camiones para obtener muestras representativas de cereal y la realización de análisis comerciales e industriales para determinar la calidad del trigo recibido.

Además, la persona seleccionada deberá registrar los resultados en el sistema informático de la empresa, comunicar los datos al área correspondiente y participar en los ensayos de laboratorio y controles de calidad sobre muestras de trigo, harinas y subproductos. También tendrá a su cargo el orden, la limpieza y la calibración de los instrumentos de trabajo.

Requisitos para postularse

La empresa establece como requisito obligatorio contar con el título de Perito Clasificador de Cereales y Oleaginosas. También se requiere formación como licenciado o técnico químico, en alimentos o en carreras relacionadas.

Entre las condiciones solicitadas se incluyen:

  • Manejo de herramientas informáticas, especialmente Office y Excel.
  • Experiencia previa mínima de un año.
  • Carnet de Manipulación de Alimentos, considerado no excluyente.

La modalidad de contratación será eventual, vinculada a la temporada de cosecha 2026/2027.

¿Cómo enviar el currículum?

Las personas interesadas en formar parte del equipo de Molino Victoria pueden enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico:

rrhh@molinosvictoria.com

La búsqueda está orientada a cubrir tareas vinculadas al análisis de cereales y al control de calidad, una función clave para garantizar las condiciones de la materia prima que ingresa a la planta industrial.

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