El Cristo Velado: la escultura de mármol que parece estar cubierta por una tela real

En el corazón de la Capilla Sansevero, en Nápoles, se encuentra una de las esculturas más sorprendentes de la historia del arte: el Cristo Velado, una obra del escultor italiano Giuseppe Sanmartino, realizada en 1753 por encargo de Raimondo di Sangro, príncipe de Sansevero.

La imagen representa a Jesucristo muerto, recostado y cubierto por un finísimo sudario. A simple vista, lo que más sorprende es el velo: sus pliegues siguen las formas del cuerpo, se distinguen los rasgos del rostro debajo de la superficie y, por momentos, parece que una verdadera tela transparente hubiera sido colocada sobre la figura.

Pero hay un detalle todavía más extraordinario: el velo también es mármol.

Sanmartino realizó toda la escultura a partir de un único bloque de mármol, incluyendo el cuerpo y el delicado sudario que lo cubre. No se trata de una tela petrificada ni de una pieza agregada posteriormente. Documentos de la época, incluido un comprobante firmado por el propio Raimondo di Sangro, describen expresamente la obra como una estatua de mármol cubierta por un velo realizado en el mismo bloque.

Una obra rodeada de misterio

Precisamente por la perfección del velo nació una de las leyendas más famosas alrededor de la escultura. Raimondo di Sangro tenía fama de científico, inventor y experimentador, y con el paso de los años comenzó a circular la historia de que había utilizado algún procedimiento alquímico para convertir una verdadera tela en mármol.

La historia resulta fascinante, pero no es cierta. La propia documentación histórica demuestra que el velo fue tallado directamente en el mármol.

Y justamente ahí está una de las grandes maravillas de la obra: no existe ningún truco oculto detrás de la apariencia. El efecto que hace que el mármol parezca una tela es consecuencia de la extraordinaria técnica de Sanmartino.

Una escultura que parece desafiar al mármol

El escultor consiguió representar algo extremadamente difícil: la transparencia visual de una tela utilizando una piedra maciza.

El velo se apoya sobre el cuerpo, genera pliegues, se hunde y se levanta siguiendo las formas de Cristo. En el rostro pueden percibirse los rasgos de la figura debajo del sudario, mientras que en otras partes se dejan entrever las marcas del sufrimiento y los elementos asociados a la Pasión. Todo está trabajado para producir una sensación de fragilidad que contrasta con la dureza del material.

El proyecto originalmente había sido encargado a Antonio Corradini, otro reconocido escultor del siglo XVIII, pero murió en 1752 antes de poder realizar la obra y dejó solamente un modelo en terracota. El encargo pasó entonces al joven Giuseppe Sanmartino, quien desarrolló su propia interpretación y terminó creando la pieza que conocemos hoy.

Una obra que impresionó incluso a otros grandes artistas

Desde el siglo XVIII, el Cristo Velado provocó la admiración de artistas, escritores y viajeros. Entre quienes quedaron impresionados por la escultura se encuentra Antonio Canova, considerado uno de los grandes maestros de la escultura neoclásica, quien intentó adquirirla y, según la tradición recogida por la Capilla Sansevero, llegó a decir que habría dado diez años de su vida por haber sido su autor.

Más de 270 años después de su creación, el Cristo Velado continúa siendo una de las obras más visitadas y admiradas de Nápoles. Su particularidad no está solamente en representar a Cristo muerto, sino en conseguir que un bloque de piedra parezca tener la delicadeza, transparencia y movimiento de una tela.

Y quizás esa sea la razón por la que, frente a esta escultura, la primera pregunta que suele aparecer no es quién la hizo, sino algo mucho más sencillo:

¿Cómo puede ser mármol?