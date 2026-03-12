El Turismo del Centro Santafesino pone primera en Las Varillas

El campeonato 2025 del Turismo del Centro Santafesino comenzará este fin de semana con la primera fecha que se disputará los días 14 y 15 de marzo en la ciudad de Las Varillas.

Prensa TCS Prensa TCS Prensa TCS

La actividad marcará el inicio de una nueva temporada para esta tradicional categoría del automovilismo regional, que reúne a pilotos de distintas localidades de Santa Fe y Córdoba. En esta oportunidad, además del comienzo del campeonato anual, también se correrá la segunda fecha del Campeonato de Verano, sumando así un atractivo especial para los fanáticos del deporte motor.

Como es habitual, se espera una importante presencia de pilotos y equipos que buscarán comenzar el año de la mejor manera, en un evento que promete emoción, velocidad y un gran espectáculo en pista.

De esta manera, el Turismo del Centro Santafesino vuelve a encender motores para una nueva temporada, con la expectativa de un campeonato competitivo y con gran participación de protagonistas de toda la región.