El Turismo del Centro Santafesino tuvo una gran jornada en Marcos Juárez

Por Luciano Criado | TCS

El Autódromo Juan Oria de Marcos Juárez fue escenario de la sexta fecha del campeonato del Turismo del Centro Santafesino, que reunió a más de 90 pilotos y ofreció un gran espectáculo durante todo el fin de semana.

La actividad comenzó el sábado bajo condiciones climáticas adversas, con frío intenso y viento sur. A pesar de las condiciones, se pudieron desarrollar con normalidad las cuatro tandas libres previstas.

El domingo, en cambio, el clima mejoró desde temprano y permitió disfrutar de una jornada ideal para las clasificaciones, series y finales.

En pista hubo una marcada paridad en las distintas divisionales, tanto en los Buggy y la Fórmula Renault Santafesina como en las categorías de karting.

Uno de los atractivos especiales de esta fecha fue la modalidad de competencia con pilotos invitados, que permitió que titulares e invitados compartieran el cronograma en las divisionales de Fórmula Renault Santafesina y Buggy.

Resultados

Fórmula 4 – Final A

Yoel Buttignol / G. Dalmazzo Federico Vega / M. Vega Gonzalo Lamberti / F. Ferrando Darío Mazzola / E. Mazzola Iván Cief / O. Cief Franco Rossi / Solo Gastón Sánchez / C. Sánchez Kevin Weiss / Solo

Fórmula 4 – Final B

Federico Vega / M. Vega Yoel Buttignol / G. Dalmazzo Iván Cief / O. Cief Gonzalo Lamberti / F. Ferrando Darío Mazzola / E. Mazzola

Fórmula 4 – Invitados

Yoel Buttignol / G. Dalmazzo Iván Cief / O. Cief Federico Vega / M. Vega Darío Mazzola / E. Mazzola Gonzalo Lamberti / F. Ferrando

Karting Livianos

Juan Pablo Viñolo Nicolás Gutiérrez Gustavo Pfeiffer Matías Scaglione Lucas Gaido Leandro Belmonte Franco Enria Diego Gobetto Efraín Gobetto Marianela Scaglione Vicente Zurbriggen

Karting Pesados

Juan Pablo Viñolo Nahuel Caffaro Enzo Depetris Juan Gutiérrez Rodrigo Scatta Jonatan Enria Adrián Bersano

Karting Varilleros

Iván Navales Carlos Martínez Franco Enria

Buggy – Final A

Gustavo Losano / A. Losano Alberto Masera / M. Cantarini Sergio Lamberti / V. De La Uz Gabriel Lerin / A. Mercol Matías Ferreyra / B. Bauduco Claudio Lamberti / Solo Eduardo Bonetto / J. Bogliero

Buggy – Final B

Gustavo Losano / A. Losano Alberto Masera / M. Cantarini Cristian Sánchez / A. Musso Diego Ojeda / M. Ojeda Gastón Dalmazzo / F. Operto Matías Ferreyra / B. Bauduco Eduardo Bonetto / J. Bogliero Claudio Lamberti / Solo Sergio Lamberti / V. De La Uz Gabriel Lerin / A. Mercol

Buggy – Invitados

Alberto Masera / M. Cantarini Eduardo Bonetto / J. Bogliero Omar Rivera / M. Toloza Sergio Lamberti / V. De La Uz Matías Ferreyra / B. Bauduco Diego Ojeda / M. Ojeda Gastón Dalmazzo / L. Ferace Gonzalo Lamberti / F. Ferrando Gustavo Losano / A. Losano Juan De La Uz / O. De La Uz

Karting Pre Escuela

Izan Campos Nicanor Scaglione Benicio Montes de Oca Libertad Depetris Felipe Camusso

Karting Escuela

Francisco Gaido Bautista Tortone Agustino Cena Diago Ojeda Benicio Ciardola Faustino Navales Nicolás Vietto Mirko Mayer Juan Martín Viñolo Ian Pelandino

Karting Junior

Nehuén Martínez Carlos Ruiz Agustino Cena Francisco Méndez Agustín Gavosto Tomás Fariña

La sexta fecha dejó nuevamente una importante convocatoria y carreras con mucha paridad en el Turismo del Centro Santafesino, que continúa consolidándose como una de las propuestas del automovilismo regional.

Tras el paso por Marcos Juárez, la séptima fecha aún tiene pendiente definir su fecha y escenario, información que será comunicada próximamente por la organización.