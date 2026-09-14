El Turismo del Centro Santafesino tuvo una gran jornada en Marcos Juárez

El Autódromo Juan Oria de Marcos Juárez fue escenario de la sexta fecha del campeonato del Turismo del Centro Santafesino, que reunió a más de 90 pilotos y ofreció un gran espectáculo durante todo el fin de semana.
La actividad comenzó el sábado bajo condiciones climáticas adversas, con frío intenso y viento sur. A pesar de las condiciones, se pudieron desarrollar con normalidad las cuatro tandas libres previstas.
El domingo, en cambio, el clima mejoró desde temprano y permitió disfrutar de una jornada ideal para las clasificaciones, series y finales.
En pista hubo una marcada paridad en las distintas divisionales, tanto en los Buggy y la Fórmula Renault Santafesina como en las categorías de karting.
Uno de los atractivos especiales de esta fecha fue la modalidad de competencia con pilotos invitados, que permitió que titulares e invitados compartieran el cronograma en las divisionales de Fórmula Renault Santafesina y Buggy.
Resultados
Fórmula 4 – Final A
- Yoel Buttignol / G. Dalmazzo
- Federico Vega / M. Vega
- Gonzalo Lamberti / F. Ferrando
- Darío Mazzola / E. Mazzola
- Iván Cief / O. Cief
- Franco Rossi / Solo
- Gastón Sánchez / C. Sánchez
- Kevin Weiss / Solo
Fórmula 4 – Final B
- Federico Vega / M. Vega
- Yoel Buttignol / G. Dalmazzo
- Iván Cief / O. Cief
- Gonzalo Lamberti / F. Ferrando
- Darío Mazzola / E. Mazzola
Fórmula 4 – Invitados
- Yoel Buttignol / G. Dalmazzo
- Iván Cief / O. Cief
- Federico Vega / M. Vega
- Darío Mazzola / E. Mazzola
- Gonzalo Lamberti / F. Ferrando
Karting Livianos
- Juan Pablo Viñolo
- Nicolás Gutiérrez
- Gustavo Pfeiffer
- Matías Scaglione
- Lucas Gaido
- Leandro Belmonte
- Franco Enria
- Diego Gobetto
- Efraín Gobetto
- Marianela Scaglione
- Vicente Zurbriggen
Karting Pesados
- Juan Pablo Viñolo
- Nahuel Caffaro
- Enzo Depetris
- Juan Gutiérrez
- Rodrigo Scatta
- Jonatan Enria
- Adrián Bersano
Karting Varilleros
- Iván Navales
- Carlos Martínez
- Franco Enria
Buggy – Final A
- Gustavo Losano / A. Losano
- Alberto Masera / M. Cantarini
- Sergio Lamberti / V. De La Uz
- Gabriel Lerin / A. Mercol
- Matías Ferreyra / B. Bauduco
- Claudio Lamberti / Solo
- Eduardo Bonetto / J. Bogliero
Buggy – Final B
- Gustavo Losano / A. Losano
- Alberto Masera / M. Cantarini
- Cristian Sánchez / A. Musso
- Diego Ojeda / M. Ojeda
- Gastón Dalmazzo / F. Operto
- Matías Ferreyra / B. Bauduco
- Eduardo Bonetto / J. Bogliero
- Claudio Lamberti / Solo
- Sergio Lamberti / V. De La Uz
- Gabriel Lerin / A. Mercol
Buggy – Invitados
- Alberto Masera / M. Cantarini
- Eduardo Bonetto / J. Bogliero
- Omar Rivera / M. Toloza
- Sergio Lamberti / V. De La Uz
- Matías Ferreyra / B. Bauduco
- Diego Ojeda / M. Ojeda
- Gastón Dalmazzo / L. Ferace
- Gonzalo Lamberti / F. Ferrando
- Gustavo Losano / A. Losano
- Juan De La Uz / O. De La Uz
Karting Pre Escuela
- Izan Campos
- Nicanor Scaglione
- Benicio Montes de Oca
- Libertad Depetris
- Felipe Camusso
Karting Escuela
- Francisco Gaido
- Bautista Tortone
- Agustino Cena
- Diago Ojeda
- Benicio Ciardola
- Faustino Navales
- Nicolás Vietto
- Mirko Mayer
- Juan Martín Viñolo
- Ian Pelandino
Karting Junior
- Nehuén Martínez
- Carlos Ruiz
- Agustino Cena
- Francisco Méndez
- Agustín Gavosto
- Tomás Fariña
La sexta fecha dejó nuevamente una importante convocatoria y carreras con mucha paridad en el Turismo del Centro Santafesino, que continúa consolidándose como una de las propuestas del automovilismo regional.
Tras el paso por Marcos Juárez, la séptima fecha aún tiene pendiente definir su fecha y escenario, información que será comunicada próximamente por la organización.