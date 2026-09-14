FINACO 2026 cerró una nueva edición con campo, industria, comercio y espectáculos en San Vicente

La ciudad de San Vicente vivió durante este fin de semana una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cosechadora (FINACO), uno de los encuentros agroindustriales, comerciales y culturales más importantes de la región.

La edición 2026 reunió durante tres jornadas a productores, empresas, comercios, emprendedores, instituciones y familias, con una amplia propuesta que combinó exposición de maquinaria, tecnología, ganadería, capacitaciones, gastronomía, espectáculos y actividades para todas las edades.

El predio de Brown de San Vicente volvió a convertirse en el punto de encuentro de la comunidad y de visitantes provenientes de distintas localidades de la región.

El campo y la producción, protagonistas

Uno de los principales ejes de FINACO fue nuevamente la actividad productiva. La exposición contó con empresas vinculadas al sector agropecuario, demostraciones de maquinaria, propuestas tecnológicas y espacios destinados a productores.

También tuvo un lugar destacado la actividad ganadera, con la realización de la 15ª Jura Nacional de la raza Holando Argentino, además del tradicional remate de hacienda.

Las jornadas incluyeron además charlas y capacitaciones sobre economía, producción y nuevas herramientas para el sector, junto con espacios para conocer alternativas de financiamiento y propuestas destinadas a productores y emprendedores.

Gastronomía, emprendedores y actividades

La propuesta también contempló espacios para emprendedores, artesanos y comerciantes, junto con una importante oferta gastronómica.

La Carpa Municipal concentró distintas actividades vinculadas con producción, ambiente, cultura, juventudes, seguridad vial e infancias.

Además, se desarrolló “Sabores de Santa Fe”, con degustaciones y propuestas gastronómicas, mientras que el paseo gastronómico contó con foodtrucks que acompañaron la convocatoria durante todo el fin de semana.

Música y espectáculos

La música también fue protagonista de las noches de FINACO.

El sábado se presentó Jorge Rojas, acompañado por Mati Rojas y Terra, además de desarrollarse la elección de la Embajadora Fi.Na.Co. 2026.

El domingo, el cierre estuvo a cargo de LBC y Eugenia Quevedo, que convocaron al público para ponerle el broche final a tres jornadas de actividad.

El premio mayor del Bono FINACO quedó en María Juana

Uno de los momentos esperados del fin de semana fue el sorteo del Bono FINACO 2026, que repartió importantes premios en órdenes de compra.

El premio mayor, de $30.000.000, quedó en María Juana y tuvo como ganadora a Marcelo Dibennardo.

También se sortearon cinco segundos premios de $4.000.000 cada uno, que fueron destinados a las localidades de Cañada Rosquín, Colonia Margarita, Rafaela y San Vicente, con dos premios para esta última localidad. Las ganadoras locales fueron Candela Godoy y Valentina Acosta.

De esta manera, la edición 2026 de FINACO dejó también una importante noticia para María Juana, que se quedó con el premio principal del tradicional bono.

Con una propuesta que combinó campo, industria, comercio, tecnología, ganadería, gastronomía, cultura y espectáculos, FINACO volvió a posicionar a San Vicente como un punto de encuentro para toda la región.

El cierre de esta nueva edición dejó nuevamente en evidencia la importancia de la fiesta como espacio para mostrar el potencial productivo y comercial del centro santafesino, además de generar un encuentro entre las comunidades que forman parte de la región.