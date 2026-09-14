Colonia Margarita habilitó 5,5 kilómetros de caminos rurales

En Colonia Margarita quedaron habilitados 5,5 kilómetros de caminos rurales con ripio, ejecutados a través del programa provincial “Caminos Productivos”, una iniciativa orientada a mejorar la infraestructura vial y facilitar la circulación de la producción agropecuaria.

Del acto participaron la presidenta comunal María Soledad Muratore, la diputada provincial Gisel Mahmud, el senador provincial Alcides Calvo, el secretario de Infraestructura Productiva de Santa Fe, Federico Carballeira, y otras autoridades.

La obra permitirá mejorar la conectividad de la zona rural, facilitando el acceso a establecimientos productivos y el traslado de la producción, especialmente durante períodos de lluvias y otras condiciones climáticas que suelen afectar la transitabilidad.

Además, los trabajos benefician a las familias y escuelas rurales que utilizan diariamente estos caminos, mejorando la conexión con el casco urbano y otros puntos de la región.

Durante el acto, Alcides Calvo destacó la importancia de este tipo de obras para las comunidades del interior y sostuvo que “mejorar los caminos rurales es mejorar el día a día de quienes viven, trabajan y producen en nuestras localidades”.

El senador también recordó que durante la gestión del exgobernador Omar Perotti, el programa permitió mejorar la transitabilidad de más de 150 kilómetros de caminos rurales, y planteó la necesidad de garantizar su continuidad mediante una ley provincial.

En ese sentido, señaló que el proyecto ya cuenta con media sanción y expresó su expectativa de que pueda ser aprobado definitivamente por la Cámara de Diputados de Santa Fe.

La habilitación de estos 5,5 kilómetros representa una mejora para la circulación en la zona rural de Colonia Margarita y para las actividades productivas y educativas que se desarrollan en el sector.