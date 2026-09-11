La Galera Mágica Cotillón celebra su primer aniversario en su nuevo local

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En la mañana de la radio charlamos con Rosana Heredia, de La Galera Mágica Cotillón, quien contó las novedades que llegaron al local y repasó también un momento especial para el emprendimiento: el primer aniversario en su nuevo espacio de calle Padre Calleri 461.

De cara a las próximas comuniones, La Galera Mágica cuenta con una amplia variedad de diseños y propuestas para decorar tanto los hogares como los espacios donde se realizan los agasajos.

Rosana también aprovechó la oportunidad para agradecer a quienes acompañan día a día al emprendimiento y destacó el crecimiento que ha tenido durante este último año en su nuevo local.

El emprendimiento ofrece distintas opciones para quienes buscan darle un toque especial a sus fiestas, cumpleaños, aniversarios y celebraciones, con propuestas de cotillón y decoración para diferentes ocasiones.

A un año de la apertura del nuevo local, desde La Galera Mágica Cotillón agradecen a cada persona que se acerca, compra y elige sus productos para acompañar momentos especiales.

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