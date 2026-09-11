La Galera Mágica Cotillón celebra su primer aniversario en su nuevo local

En la mañana de la radio charlamos con Rosana Heredia, de La Galera Mágica Cotillón, quien contó las novedades que llegaron al local y repasó también un momento especial para el emprendimiento: el primer aniversario en su nuevo espacio de calle Padre Calleri 461.

De cara a las próximas comuniones, La Galera Mágica cuenta con una amplia variedad de diseños y propuestas para decorar tanto los hogares como los espacios donde se realizan los agasajos.

Rosana también aprovechó la oportunidad para agradecer a quienes acompañan día a día al emprendimiento y destacó el crecimiento que ha tenido durante este último año en su nuevo local.

El emprendimiento ofrece distintas opciones para quienes buscan darle un toque especial a sus fiestas, cumpleaños, aniversarios y celebraciones, con propuestas de cotillón y decoración para diferentes ocasiones.

A un año de la apertura del nuevo local, desde La Galera Mágica Cotillón agradecen a cada persona que se acerca, compra y elige sus productos para acompañar momentos especiales.