Más de 200 estudiantes participaron de una jornada sobre prevención del suicidio en María Juana

En la mañana de Comunicándonos, de Radio María Juana, charlamos con Erica Rasseto, docente que participó en la organización de la jornada realizada en María Juana en el marco del Día Internacional para la Prevención del Suicidio.

Bajo el lema “Redes que atrapan, redes que sostienen”, la actividad reunió a más de 200 estudiantes del Ciclo Orientado de las tres escuelas secundarias de la localidad, generando un espacio de encuentro, diálogo y reflexión entre los adolescentes.

Durante la entrevista, Rasseto explicó aspectos de la propuesta y destacó la importancia de poder generar espacios donde los jóvenes tengan la posibilidad de expresarse, compartir experiencias y sentirse escuchados.

La jornada utilizó la literatura como punto de partida para abrir conversaciones y trabajar sobre los vínculos, el acompañamiento entre pares y el impacto que tienen las redes sociales en la vida cotidiana de los adolescentes.

Uno de los ejes fue reflexionar sobre la diferencia entre aquellas redes que pueden generar aislamiento o situaciones de vulnerabilidad y aquellas que, por el contrario, funcionan como verdaderos espacios de contención y acompañamiento.

La docente también remarcó la importancia de que la prevención no quede limitada a una única jornada, sino que pueda continuar construyéndose desde las escuelas, las familias y toda la comunidad.

La actividad permitió así poner en palabras situaciones, inquietudes y experiencias de los propios estudiantes, reforzando un mensaje central: estar atentos a los demás, escuchar y acompañar también son formas de prevenir y cuidar.