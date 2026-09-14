Colonia Margarita inauguró una nueva aula en la Escuela N.º 400

La Escuela N.º 400 “Domingo Faustino Sarmiento” de Colonia Margarita inauguró una nueva aula, construida en el marco del programa provincial “1000 Aulas”.

El acto contó con la presencia de la presidenta comunal María Soledad Muratore, la directora del establecimiento Graciela Giraudo de Costamagna, el senador provincial Alcides Calvo, la delegada de la Región VIII de Educación Danisa Astegiano, legisladores provinciales, docentes, alumnos y miembros de la comunidad educativa.

La nueva infraestructura permitirá ampliar los espacios disponibles para el desarrollo de las actividades escolares y brindar mejores condiciones para estudiantes y docentes.

Durante el acto, Alcides Calvo destacó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura educativa y señaló que “cada nueva aula es una apuesta concreta a la educación pública y al futuro de nuestras comunidades”.

Según indicó el senador, en el departamento Castellanos ya se ejecutaron 40 aulas en 23 localidades a través del programa “1000 Aulas”, con una inversión superior a los $2.200 millones.

Calvo también remarcó que estas obras, además de mejorar los establecimientos educativos, generan movimiento económico y oportunidades de trabajo en las propias localidades.

Finalmente, señaló la necesidad de continuar incorporando infraestructura educativa en distintas comunidades del departamento, mencionando entre ellas a Bella Italia, María Juana y Sunchales.