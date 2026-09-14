Este sábado 19 de septiembre, desde las 14 horas, se realizará una nueva Feria de Pro-Huerta en el Paseo Antonio Boero de María Juana.

La propuesta busca promover la producción local, la agricultura familiar y el intercambio entre vecinos, generando un espacio para conocer y adquirir productos elaborados y cultivados en la comunidad.

Durante la jornada habrá diferentes opciones a la venta:

Plantines variados.

Dulces caseros.

Tortas por porción.

Pastelitos.

Pan casero.

Tortas fritas.

Además, se realizará la entrega de semillas correspondientes a la temporada primavera-verano, destinadas a quienes quieran iniciar o continuar con sus propias huertas familiares.

La actividad es organizada por la Comuna de María Juana y propone acompañar a los productores y emprendedores locales, al mismo tiempo que busca incentivar la producción para el autoconsumo y el desarrollo de huertas en los hogares.

La feria se desarrollará con entrada libre en el Paseo Antonio Boero y será una oportunidad para recorrer los puestos, adquirir productos locales y acceder a semillas para la próxima temporada.