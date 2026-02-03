Elizabeth Cagliero de González asumió como nueva directora de la Escuela N° 803 de Sastre

En la mañana de la radio recibimos la visita de Elizabeth Cagliero de González, quien recientemente asumió como nueva directora de la Escuela N° 803 de Sastre, iniciando una etapa de grandes desafíos y compromiso al frente de la institución educativa.

Durante la entrevista, Elizabeth repasó sus comienzos en la carrera docente y el largo camino recorrido hasta llegar a ocupar este importante cargo. Con emoción, destacó el esfuerzo y el sacrificio que implicó su formación, combinando estudio y trabajo, y recordó especialmente los tres años en los que viajó diariamente a Rafaela, muchas veces “a dedo”, para poder continuar con sus estudios y cumplir su objetivo de ser docente.

Su historia refleja perseverancia, vocación y una profunda convicción por la educación pública. Hoy, ese esfuerzo se ve reflejado en la confianza depositada para conducir la Escuela N° 803, con la responsabilidad de acompañar a estudiantes, docentes y familias en el crecimiento de la comunidad educativa de Sastre.