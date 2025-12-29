Emanuel Lovera contó en la mañana de la radio como fue el rescate del perrito que cayó a un pozo

En la mañana de la Radio, dialogamos con el bombero Emanuel Lovera, quien relató el rescate de un perrito que había caído a un pozo en la localidad. El animal se encontraba desaparecido desde hacía tres días y fue encontrado con vida gracias a la rápida intervención del cuerpo de bomberos.

Según el parte de prensa, a las 12:45 horas se recibió un llamado telefónico informando sobre un perro en el fondo de un pozo de aproximadamente cuatro metros de profundidad, ubicado en calle Padre Calleri. Inmediatamente, se dispuso la salida del Móvil N.º 22 con tres efectivos, mientras que tres bomberos más se acercaron para colaborar en el rescate.

Al llegar al lugar, constataron que el animal estaba vivo pero presentaba signos de deshidratación y movilidad reducida. Los bomberos realizaron las maniobras de rescate utilizando cuerdas y un arnés, logrando extraer al perrito con éxito y brindándole los cuidados primarios necesarios.

Las tareas concluyeron a las 13:30 horas, sin registrarse novedades, y los bomberos retornaron al cuartel tras un operativo exitoso que permitió salvar la vida del animal y poner fin a su angustiosa desaparición.

