Emoción y penales en la Copa Castellanos: quedaron definidos los cruces de la próxima fase

Se disputaron entre miércoles y jueves los partidos correspondientes a una nueva instancia de la Copa Departamento Castellanos, con encuentros vibrantes, varias definiciones desde el punto del penal y una gran cantidad de goles en las distintas canchas de la región.

El miércoles, 9 de Julio logró la clasificación por la vía de los penales ante Independiente San Cristóbal. Brown de San Vicente goleó en Bella Italia, “El Chupa” ganó en Ramona y La Hidráulica avanzó tras imponerse desde los doce pasos frente a Sportivo Roca.

El jueves se completó la jornada. En Ataliva, Ben Hur venció 4 a 3 a Club Deportivo Independiente. Sportivo Norte superó 4 a 2 a Zenón Pereyra FBC como visitante. En Estación Clucellas, Libertad y Deportivo Josefina igualaron 0 a 0, pero en los penales el “Depor” ganó 4 a 3. Deportivo Aldao goleó 5 a 1 a Deportivo Susana. En Angélica, San Martín empató 1 a 1 con Unión de Sunchales y luego se impuso 5 a 4 en la definición por penales.

🔜 Cruces confirmados – Próxima fase

Centro Cultural Deportivo Aldao vs. Atlético María Juana

vs. La Hidráulica vs. Ben Hur

vs. Deportivo Josefina vs. Sportivo Norte

vs. Brown de San Vicente vs. 9 de Julio

👉 San Martín de Angélica esperará rival, que saldrá del ganador entre Brown de San Vicente y 9 de Julio.

La Copa Castellanos continúa entregando emociones y ahora se viene una etapa decisiva con duelos que prometen gran convocatoria y alto nivel futbolístico.