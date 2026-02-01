En la previa de la Copa Federación, dialogamos con Nicolás Lencina, jugador de La Hidráulica

En la antesala del encuentro por la Copa Federación entre el Club Atlético La Hidráulica de Frontera y el Club Atlético María Juana, en la radio dialogamos con Nicolás Lencina, jugador del conjunto fronterense, quien compartió cómo se prepara el equipo para afrontar esta nueva instancia del certamen y qué significa para el plantel disputar un partido de esta magnitud.

Durante la charla, Lencina destacó el compromiso y la intensidad con la que La Hidráulica viene trabajando en la semana previa al partido, remarcando la importancia de mantenerse concentrados y unidos como grupo. Además, expresó la ilusión que genera en el equipo seguir avanzando en la Copa Federación, un torneo que despierta gran expectativa tanto en los jugadores como en la comunidad, y anticipó un partido muy disputado frente a un rival de jerarquía como Club Atlético María Juana.