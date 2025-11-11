Emocionante cierre del 4ª Caballeros en Chacras Pádel María Juana

El pasado fin de semana se disputó la última fecha del torneo de 4ª Caballeros de la Liga Oeste Pádel Tour, con sede en Chacras Pádel María Juana, donde se vivieron jornadas llenas de adrenalina, camaradería y un gran nivel deportivo.

La dupla conformada por Juan Pablo Bongiovanni y Luciano Calegari se consagró campeona, mostrando un juego sólido y muy efectivo a lo largo del certamen. En tanto, los finalistas fueron Julián Antich y Felipe Gómez, quienes también realizaron una destacada actuación que mantuvo el suspenso hasta el último punto.

Desde la organización destacaron el alto nivel competitivo de todos los participantes y el excelente ambiente deportivo vivido en cada jornada. Con este cierre, Chacras Pádel María Juana vuelve a posicionarse como uno de los escenarios más importantes del circuito Oeste Pádel Tour, que sigue creciendo torneo a torneo en la región.