Emotiva gira del Coro Comunal de María Juana por las sierras de Córdoba marcó la despedida de Luis Anselmi como director

En la mañana de la radio dialogamos con Luis Anselmi, director del Coro Comunal de María Juana, quien compartió las sensaciones y experiencias tras la reciente gira artística realizada por las sierras de Córdoba, en lo que fue su última presentación al frente del grupo.

La travesía musical comenzó el viernes 19 de diciembre en la localidad de Yacanto, donde el coro ofreció un concierto cargado de emoción y reencuentros. Allí se produjo uno de los momentos más especiales del viaje: la visita y participación de la ex coreuta Melina Aimino, hoy residente en ese lugar, quien volvió a encontrarse con el grupo que la vio crecer artísticamente.

El sábado la presentación tuvo lugar en El Durazno, localidad que abrió nuevamente sus puertas al conjunto coral tras la invitación de Roberto Clemente. Hace más de diez años que escuchó por primera vez al coro y desde entonces los convoca con afecto y admiración. Esta fue la tercera vez que el grupo se presentó en este pequeño pueblo de las sierras, brindando un concierto que fue recibido con un cálido aplauso por parte del público.

La gira culminó el domingo en La Cumbrecita, donde el Coro formó parte del acto inaugural de la temporada turística local. Allí llevaron adelante dos intervenciones musicales: primero, una presentación popular en el ingreso al pueblo, que convocó a turistas y residentes; y luego, un emotivo concierto de música religiosa en la capilla ecuménica, un espacio íntimo y simbólico que aportó un cierre perfecto al viaje.

La experiencia dejó una marca imborrable no solo para la comunidad coral, sino para toda la cultura mariajuanense. Este recorrido representó la despedida de Luis Anselmi como director, tras años de llevar la música del coro a diversos escenarios del país, construyendo vínculos, sembrando identidad y dejando una huella profunda en cada integrante.

Entre recuerdos, emociones y aplausos, el coro regresó con el corazón lleno y la voz unida en un mensaje de gratitud, celebrando una etapa que quedará guardada para siempre en la historia cultural de María Juana.