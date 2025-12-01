Emotivo cierre anual de los Talleres Comunales en Sociedad Italiana

Ayer, en las instalaciones de Sociedad Italiana de María Juana, se vivió una verdadera fiesta cultural con el Cierre de Actividades de los Talleres Comunales, un encuentro que reunió a alumnos, familias, profesores y vecinos en una tarde colmada de arte, música y emociones.

La jornada comenzó con una bella exposición de producciones y trabajos realizados durante el año por los distintos talleres comunales: folklore, ensamble infanto juvenil, coro de adultos, yoga, gimnasia artística, costura, lencería, ajedrez, bordado, dibujo y pintura, mosaiquismo, ritmos, crochet y teatro para adultos mayores.

El ingreso a Sociedad Italiana lució especialmente decorado con motivos alusivos a cada taller, exhibiendo con orgullo las piezas creadas por los participantes, mientras que el interior del salón se preparó con butacas y palcos para que el público pudiera disfrutar de presentaciones artísticas de primer nivel.

La propuesta escénica comenzó con la destacada actuación del Ballet Raíces de Mi Tierra, que llenó de color y tradición el escenario. Luego fue el turno del Ensamble Infanto Juvenil Nelson Pautasso, cuya presentación deslumbró al público con la enorme calidad musical que lograron junto a sus profesores Pablo Mondino, Daniela Gandolfo y Claribel Mondino.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la presentación del Coro de Adultos, que conmovió a todos los presentes y fue parte de un hecho histórico: la Comuna de María Juana anunció, mediante ordenanza, que la sala de cultura llevará el nombre de “Luis Anselmi”, en homenaje al director que durante más de 30 años guio al Coro Comunal cada viernes en ese espacio. Esta actuación marcó, además, la última participación de Luis Anselmi como director del Coro Comunal, generando una ovación especial y un reconocimiento profundo de la comunidad.

La jornada continuó con la presentación de Gimnasia Artística, protagonizada por niñas y jóvenes que mostraron con entusiasmo todo lo aprendido, y un cierre lleno de humor y emoción con la obra del Grupo de Teatro de la Tercera Edad, que recibió un cálido aplauso del público. También se destacó el desfile del Taller de Lencería, donde las participantes lucieron los trabajos confeccionados durante el año.

Con una gran convocatoria y un clima cargado de orgullo y celebración, el Cierre de Talleres Comunales se consolidó una vez más como un espacio fundamental para promover la cultura, el aprendizaje y el encuentro comunitario. Una jornada única que puso en valor el talento local y el trabajo sostenido de cada taller a lo largo del año.