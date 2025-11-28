Emotivo recuerdo de Norma Morello en la despedida de Luis Anselmi, director del Coro de María Juana

En la mañana de la radio, Norma Morello de Soliani compartió una emotiva charla en la que recordó su largo camino junto al Coro de María Juana y la reciente despedida de su histórico director, Luis Anselmi. Con más de 30 años de trayectoria, Norma es una de las integrantes fundacionales de este emblemático grupo cultural de la localidad.

Durante la entrevista, Norma repasó momentos inolvidables vividos con el coro, destacando los viajes que les permitieron llevar la música y el nombre de María Juana a escenarios de todo el mundo. Entre ellos, recordó con especial emoción la experiencia de cantarle al Papa Francisco en la Plaza San Pedro, así como distintas presentaciones en destinos internacionales y nacionales que marcaron profundamente la historia del conjunto.

Norma también subrayó la huella cultural que dejó Luis Anselmi al frente del coro, valorando su dedicación, sensibilidad artística y compromiso con la cultura local. “Luis fue fundamental para que el coro creciera y para que María Juana se destacara a nivel cultural”, expresó.

Una conversación cargada de recuerdos, gratitud y reconocimiento a quien supo guiar durante décadas una de las expresiones artísticas más queridas de la comunidad.