Empleo formal en Santa Fe: caída de empleadores y más de 10 mil puestos perdidos en dos años

Un informe basado en datos publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) analiza la dinámica laboral en la provincia de Santa Fe hasta noviembre de 2025 y expone un marcado retroceso en los principales indicadores del empleo formal durante los primeros veintitrés meses de gestión del presidente Javier Milei, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

Menos empleadores registrados

En ese período, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados se redujo en 2.341 casos, lo que representa una caída del 4,6%, pasando de 50.674 a 48.333.

En términos absolutos, el sector más afectado fue el de Servicio de transporte y almacenamiento, con 1.130 empleadores menos. Le siguieron la Industria manufacturera (-292), Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-230), Servicios profesionales, científicos y técnicos (-166) y la Construcción (-129).

En términos relativos, también lideró las caídas el sector de Servicio de transporte y almacenamiento, con un retroceso del 18,0%. Luego se ubicaron Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-15,3%), Explotación de minas y canteras (-7,8%), Servicios profesionales, científicos y técnicos (-6,7%) y la Construcción (-6,6%).

Más de 10 mil puestos de trabajo menos

En cuanto al empleo registrado, la provincia perdió 10.484 puestos de trabajo formales (-1,7%), al pasar de 632.761 trabajadores en noviembre de 2023 a 622.277 en noviembre de 2025.

Los sectores con mayor pérdida absoluta de empleo fueron la Industria manufacturera (-7.854 puestos), Servicios de alojamiento y comida (-1.395) y Enseñanza (-1.392).

Desde el punto de vista porcentual, el sector más afectado fue Servicios de alojamiento y comida, con una caída del 8,7%. Le siguieron Explotación de minas y canteras (-7,1%) y Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-6,9%).

Impacto según tamaño de empresa

Al analizar la reducción de empleadores por tamaño, se observa que la totalidad de la caída se concentró en empresas de hasta 500 trabajadores, que registraron 2.343 empleadores menos. En contraste, las firmas con más de 500 empleados sumaron dos casos más que en noviembre de 2023.

En cuanto a la pérdida de empleo registrado, el 85,8% del total (equivalente a 9.000 puestos) se produjo en empresas de hasta 500 trabajadores, mientras que el 14,2% restante (-1.484 puestos) correspondió a compañías de más de 500 empleados.

En términos porcentuales, las empresas de mayor tamaño redujeron su personal en un 1,0% (de 147.277 a 145.793 trabajadores), mientras que las de hasta 500 empleados disminuyeron su dotación en un 1,9% (de 485.484 a 476.484).

El informe refleja así un escenario de retracción del empleo formal en la provincia, con mayor impacto en pequeñas y medianas empresas, que concentran la mayor parte de la pérdida tanto de empleadores como de puestos de trabajo registrados.