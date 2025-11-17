En 21 meses de gestión de Javier Milei se perdieron casi 20 mil empresas y 276 mil empleos en Argentina

Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló un fuerte deterioro en el empleo formal y en el entramado productivo del país durante los primeros 21 meses de gobierno de Javier Milei. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se registró la pérdida de 276.624 puestos de trabajo y el cierre de 19.164 empresas, lo que equivale a casi 30 compañías menos por día.

Según el estudio, la cantidad de trabajadores registrados pasó de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.580.549 en agosto de 2025, una caída del 2,81%, lo que representa la desaparición de más de 432 empleos diarios en ese período.

Sectores más afectados

La contracción económica impactó de manera desigual entre los distintos rubros:

Administración pública, defensa y seguridad social: 86.982 empleos menos, el sector más golpeado.

86.982 empleos menos, el sector más golpeado. Construcción: pérdida de 76.292 puestos, siendo además el sector con mayor caída relativa (−16%).

pérdida de 76.292 puestos, siendo además el sector con mayor caída relativa (−16%). Servicios de transporte y almacenamiento: reducción de 59.838 empleos (−11,2%).

reducción de 59.838 empleos (−11,2%). Industria manufacturera: caída de 55.941 puestos.

También registraron retrocesos los servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento, que disminuyeron un 7,1% su plantilla registrada en los primeros 21 meses de gestión.

Cierre de empresas y deterioro del tejido productivo

El estudio advierte una “tendencia negativa” en el universo de empleadores. La cantidad de empresas con trabajadores registrados se redujo de 512.357 a 493.193, lo que significa una caída del 3,74% del total de unidades productivas.

Los rubros más perjudicados fueron:

Servicios de transporte y almacenamiento: −4.685 empleadores (−11,9%).

−4.685 empleadores (−11,9%). Comercio al por mayor y menor: −3.510 empleadores.

−3.510 empleadores. Servicios inmobiliarios: −2.952.

−2.952. Servicios profesionales, científicos y técnicos: −2.053.

−2.053. Industria manufacturera: −1.974.

−1.974. Construcción: −1.790 empleadores (−8,2%).

El informe también destaca que el 99,63% de las empresas que cerraron tienen hasta 500 trabajadores, lo que evidencia un fuerte impacto en pequeñas y medianas empresas. Solo 70 grandes compañías (0,37%) dejaron de operar en el período analizado.

¿Dónde se perdió más empleo?

Aunque cerraron principalmente pequeñas y medianas empresas, la mayor pérdida de puestos laborales se dio en firmas de gran porte. Las empresas con más de 500 empleados explicaron el 68,15% del total de los empleos perdidos, lo que equivale a 188.525 puestos.

En tanto, las compañías con menos de 500 trabajadores redujeron sus plantillas en 88.099 empleados, un 31,85% del total.

En términos porcentuales, las grandes empresas achicaron su dotación un 3,94%, mientras que las pequeñas y medianas lo hicieron en un 1,74%.

Conclusión

El documento del CEPA concluye que, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, se observa un “marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal”, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el número de puestos de trabajo registrados. El panorama evidencia un deterioro sostenido del mercado laboral y del tejido productivo en el país durante la gestión libertaria.

