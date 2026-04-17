La importancia del cuidado bucal en una charla con la odontóloga Nazarena Varayoud

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En la mañana de la radio, dialogamos con la odontóloga Nazarena Varayoud, quien brindó una serie de recomendaciones sobre el cuidado de la salud bucal y la importancia de mantener hábitos adecuados para prevenir enfermedades.

Durante la entrevista, la profesional remarcó que una buena higiene dental es fundamental no solo para conservar los dientes, sino también para evitar problemas más complejos como caries, enfermedades de las encías (gingivitis y periodontitis) y afecciones que pueden impactar en la salud general.

En ese sentido, explicó que el cepillado debe realizarse al menos dos o tres veces al día, utilizando pasta dental con flúor y complementando con el uso de hilo dental, una herramienta clave para limpiar zonas donde el cepillo no llega. Además, recomendó cambiar el cepillo cada tres meses y mantener una técnica de cepillado adecuada.

Varayoud también hizo hincapié en la importancia de realizar controles odontológicos periódicos, al menos una vez cada seis meses, ya que muchas enfermedades bucales no presentan síntomas en sus etapas iniciales y pueden detectarse a tiempo con una consulta profesional.

Otro punto destacado fue la alimentación, señalando que el consumo excesivo de azúcares favorece la aparición de caries, mientras que una dieta equilibrada ayuda a fortalecer dientes y encías.

Asimismo, advirtió sobre hábitos perjudiciales como el bruxismo (rechinar los dientes), el uso de los dientes como herramienta o el consumo de bebidas muy ácidas, que pueden desgastar el esmalte dental.

Finalmente, la odontóloga subrayó que la salud bucal está directamente relacionada con la calidad de vida, ya que influye en funciones básicas como hablar, masticar y sonreír, además de tener impacto en la autoestima.

La charla permitió concientizar sobre la importancia de incorporar rutinas simples de cuidado diario que pueden prevenir problemas a largo plazo y mejorar la salud integral.

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