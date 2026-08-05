En “Derecho en Radio” abordaron la investidura de la calidad de heredero y la petición de herencia

En una nueva edición de la columna “Derecho en Radio”, que se emite dentro del programa Patas Arriba por Radio María Juana, el abogado Agustín Curia, integrante del estudio jurídico Cattani, Curia y Asociados, desarrolló un tema de gran importancia dentro del derecho sucesorio: la investidura de la calidad de heredero y la petición de herencia.

Durante la entrevista, Curia explicó que la investidura de la calidad de heredero es el reconocimiento legal que habilita a una persona a ejercer los derechos que le corresponden como heredera de una sucesión. Si bien el Código Civil y Comercial establece que los herederos forzosos adquieren la herencia desde el momento del fallecimiento del causante, en muchos casos resulta necesario acreditar esa condición mediante la correspondiente declaratoria de herederos o el testamento judicialmente aprobado.

El profesional también se refirió a la petición de herencia, una acción judicial que puede iniciar quien se considera con derecho a heredar cuando otra persona posee, total o parcialmente, bienes de la sucesión atribuyéndose indebidamente la calidad de heredero o excluyendo a quien realmente tiene ese derecho.

Curia destacó que esta herramienta jurídica permite al verdadero heredero reclamar el reconocimiento de su condición y la restitución de los bienes que integran la herencia, siempre dentro de los plazos y requisitos previstos por la legislación vigente.

La columna tuvo como objetivo acercar conceptos jurídicos a la comunidad de manera clara y sencilla, brindando información útil sobre situaciones que pueden presentarse en el ámbito familiar y patrimonial.