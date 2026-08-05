El EEMPA María Juana celebró un nuevo egreso y continúa apostando a la educación para adultos

En la mañana de Radio María Juana recibimos la visita de Maribel Astudillo, directora del EEMPA de María Juana, quien brindó un panorama sobre el desarrollo del ciclo lectivo y compartió una noticia muy especial para la comunidad educativa: una alumna culminó sus estudios y obtuvo el tan esperado título secundario para adultos.

Durante la entrevista, Astudillo destacó que el establecimiento transita un año con una importante participación de estudiantes en los distintos cursos, reafirmando el compromiso del EEMPA con la formación de jóvenes y adultos que, por diferentes motivos, no pudieron completar sus estudios en la edad habitual.

La directora explicó que el trabajo diario se desarrolla con normalidad y valoró el esfuerzo y la constancia de los alumnos, quienes combinan el estudio con sus responsabilidades laborales y familiares, demostrando que nunca es tarde para alcanzar una meta educativa.

Uno de los momentos más emotivos fue el anuncio de la finalización de los estudios de una estudiante que completó 5.º año y logró obtener su título secundario, un objetivo que representa un importante paso tanto en lo personal como en lo laboral.

Desde el EEMPA destacaron que cada egresado simboliza una historia de perseverancia, esfuerzo y superación, y remarcaron la importancia de contar con una institución que brinda oportunidades para quienes desean retomar sus estudios y abrir nuevas puertas para su futuro.

Finalmente, Astudillo invitó a todas aquellas personas que aún no finalizaron la escuela secundaria a acercarse al EEMPA de María Juana para conocer la propuesta educativa y animarse a completar una etapa fundamental en su formación, recordando que la educación es una herramienta que transforma vidas y genera nuevas oportunidades.