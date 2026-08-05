Plantas medicinales: cuáles pueden ayudar al sistema digestivo, respiratorio, hepático y urinario

Desde tiempos ancestrales, las plantas medicinales forman parte de la medicina tradicional en distintas culturas del mundo. Muchas de ellas contienen compuestos bioactivos que han sido estudiados por la ciencia y que pueden contribuir al bienestar cuando se utilizan de forma adecuada.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que las hierbas medicinales no reemplazan los tratamientos indicados por profesionales de la salud, especialmente ante enfermedades crónicas o cuadros agudos. Además, algunas pueden interactuar con medicamentos o estar contraindicadas durante el embarazo, la lactancia o en determinadas patologías.

A continuación, un repaso por algunas de las plantas más utilizadas según el sistema del organismo al que brindan apoyo.

Hígado, vesícula biliar y depuración del organismo

Diversas plantas son tradicionalmente empleadas para favorecer la función hepática y digestiva.

Boldo: conocido por estimular la producción y liberación de bilis, favoreciendo la digestión de las grasas.

Carqueja: muy utilizada por sus propiedades digestivas y hepatoprotectoras. Se emplea tradicionalmente para aliviar digestiones pesadas.

Romero: además de ser un excelente condimento, favorece la digestión y estimula la circulación.

Diente de león: reconocido por su acción depurativa y por estimular tanto la función hepática como renal.

Ortiga: aporta minerales y posee un leve efecto depurativo y diurético.

Cardo mariano: una de las plantas más estudiadas científicamente para la protección del hígado. Su principal compuesto activo, la silimarina, posee propiedades antioxidantes y hepatoprotectoras.

Raíz de bardana: tradicionalmente utilizada como depurativa y digestiva.

Canela de Ceilán: además de su aroma característico, aporta antioxidantes y puede favorecer el metabolismo cuando se consume con moderación.

Intestinos y digestión

Muchas infusiones ayudan a aliviar molestias digestivas leves.

Anís: favorece la expulsión de gases y ayuda a disminuir la distensión abdominal.

Menta: una de las plantas digestivas por excelencia. Puede aliviar espasmos intestinales y favorecer la digestión.

Marcela: muy popular en Argentina y Uruguay, es utilizada para aliviar digestiones pesadas y molestias gastrointestinales.

Paico: empleado tradicionalmente para trastornos digestivos. Su uso debe ser moderado y no se recomienda durante el embarazo.

Cáscara de naranja: utilizada en infusiones para estimular la digestión y aportar un agradable aroma.

Vías respiratorias

Cuando llegan los meses de frío, algunas plantas son aliadas tradicionales para aliviar molestias respiratorias.

Llantén: conocido por sus propiedades calmantes sobre la garganta y las vías respiratorias.

Marrubio: utilizado como expectorante natural para favorecer la eliminación de secreciones.

Orégano: además de sus usos culinarios, contiene aceites esenciales con propiedades antioxidantes y antimicrobianas.

Laurel: empleado en infusiones y vapores para aliviar síntomas respiratorios leves.

Anís estrellado: tradicionalmente utilizado para aliviar la tos y favorecer la respiración. Debe consumirse únicamente la variedad apta para uso alimentario.

Riñones y efecto diurético

Algunas plantas favorecen la eliminación de líquidos y el funcionamiento del sistema urinario.

Cola de caballo: conocida por su efecto diurético y su contenido de minerales como el silicio.

Cola de quirquincho: utilizada en la medicina popular por sus propiedades depurativas y diuréticas.

Ortiga: además de sus múltiples beneficios, ayuda a aumentar la eliminación de líquidos.

Diente de león: combina acción depurativa con un suave efecto diurético.

Relajación y tránsito intestinal

Algunas plantas ayudan a disminuir el estrés y favorecer el funcionamiento intestinal.

Lavanda: ampliamente utilizada por sus efectos relajantes y su agradable aroma. Sus infusiones pueden contribuir a disminuir la ansiedad y favorecer el descanso.

Té de burro: muy empleado en distintas regiones del país como relajante digestivo y para aliviar molestias estomacales.

Hoja de sen: uno de los laxantes naturales más conocidos. Debe utilizarse únicamente de forma ocasional y bajo indicación profesional, ya que su uso prolongado puede producir dependencia intestinal.

Aloe vera: el gel interno de la planta se utiliza tradicionalmente para favorecer la salud digestiva. El látex amarillo presente bajo la cáscara posee un potente efecto laxante y no debe consumirse sin supervisión.

El uso responsable de las plantas medicinales

Aunque muchas de estas especies cuentan con estudios científicos que respaldan algunos de sus usos tradicionales, los especialistas recomiendan utilizarlas con prudencia. “Natural” no significa necesariamente “inofensivo”. Algunas plantas pueden provocar alergias, efectos adversos o interferir con medicamentos para la presión arterial, la diabetes, la coagulación o tratamientos hepáticos.

Por ello, ante síntomas persistentes o enfermedades diagnosticadas, siempre es importante consultar a un médico o profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento con hierbas medicinales.

Las plantas han acompañado a la humanidad durante miles de años y continúan siendo una valiosa fuente de compuestos beneficiosos. Utilizadas de manera responsable y como complemento de hábitos saludables, pueden convertirse en aliadas para cuidar el organismo y promover el bienestar integral.