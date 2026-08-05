“Raíces de Mi Tierra” celebrará sus 30 años con un gran Encuentro de Danzas en María Juana

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Romina Rodríguez Kern, una de las directoras del Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra”, quien brindó detalles del gran evento que se realizará este sábado 8 de agosto, en el marco de las Fiestas Patronales de María Juana, para celebrar los 30 años de vida de la institución.

La celebración tendrá lugar desde las 20:00 horas en la Sociedad Italiana, donde se desarrollará una gran peña aniversario y el tradicional Encuentro de Danzas, una propuesta que reunirá a más de 15 ballets provenientes de distintas localidades de la región.

Durante la entrevista, Rodríguez Kern destacó la emoción que significa arribar a tres décadas de historia, recordando que el ballet nació como un proyecto comunitario con el objetivo de promover el folklore y brindar un espacio de encuentro para niños, jóvenes y adultos. Con el paso de los años, “Raíces de Mi Tierra” se consolidó como un verdadero símbolo cultural de María Juana, formando a cientos de bailarines y fortaleciendo el sentido de pertenencia de muchas familias.

Actualmente, el ballet es dirigido por Jerónimo Hernández, Romina Rodríguez Kern y Valeria Rodríguez, quienes continúan impulsando una propuesta abierta, inclusiva y comprometida con la preservación de las tradiciones folklóricas.

El encuentro no solo será una celebración del aniversario, sino también una oportunidad para fortalecer el intercambio cultural entre las delegaciones participantes, poniendo en valor el trabajo que cada grupo realiza para mantener vivas las danzas tradicionales y el patrimonio cultural argentino.

El público podrá disfrutar de una noche cargada de música, baile, color y emoción, con la participación de agrupaciones de toda la región que compartirán su talento sobre el escenario en un espectáculo pensado para toda la familia.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a un valor de 5.000 pesos, y desde la organización invitan a toda la comunidad a ser parte de esta gran fiesta que homenajeará tres décadas de historia, compromiso y amor por el folklore.