Ezequiel Ocampo presentó la capacitación en Primera Escucha que se realizará en María Juana

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Ezequiel Ocampo, integrante de la Asociación Civil Rockas Vivas, quien brindó detalles sobre la Capacitación en Primera Escucha, una propuesta que se llevará a cabo este jueves 6 de agosto en el Punto Violeta de María Juana.

La iniciativa es organizada de manera conjunta por el Punto Violeta de María Juana, la Agencia Provincial de Prevención del Consumo de Drogas (APRECOD) y la Asociación Civil Rockas Vivas, con el propósito de brindar herramientas a quienes cumplen un rol de acompañamiento dentro de la comunidad.

Durante la entrevista, Ocampo explicó que la capacitación está destinada a referentes e integrantes de instituciones locales, así como también a toda persona interesada en aprender a realizar una primera escucha responsable, ofreciendo contención, orientación y una adecuada derivación cuando la situación lo requiera.

El objetivo de la jornada es fortalecer las capacidades de quienes, desde distintos ámbitos comunitarios, reciben consultas o acompañan a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, promoviendo una atención basada en la empatía, el respeto y el acompañamiento.

Además, destacó que este tipo de espacios permiten consolidar el trabajo en red entre las instituciones de la localidad, favoreciendo una respuesta más articulada y cercana frente a las distintas problemáticas sociales que pueden presentarse.

La capacitación se desarrollará este jueves 6 de agosto, desde las 9:00 horas, en la sede del Punto Violeta, ubicada en Santa Fe 221, en María Juana.

Al finalizar la actividad, los asistentes recibirán un certificado de participación, en reconocimiento a su compromiso con la formación y el fortalecimiento de las redes comunitarias de acompañamiento y contención.