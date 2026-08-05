¿La raíz de diente de león puede combatir el cáncer? Qué dice realmente la ciencia

En los últimos años, la raíz de diente de león (Taraxacum officinale) ha despertado un creciente interés entre investigadores de todo el mundo debido a sus posibles propiedades anticancerígenas. Diversos estudios realizados en laboratorio han mostrado resultados prometedores, aunque los especialistas coinciden en que todavía no existe evidencia clínica suficiente para afirmar que esta planta cure o destruya tumores en seres humanos.

Resultados alentadores en el laboratorio

Uno de los grupos de investigación más reconocidos en este campo pertenece a la Universidad de Windsor, en Canadá, liderado por el bioquímico Dr. Siyaram Pandey.

Sus investigaciones demostraron que extractos concentrados de raíz de diente de león fueron capaces de inducir la apoptosis, un proceso conocido como “muerte celular programada”, en distintos tipos de células cancerosas cultivadas en laboratorio, entre ellas leucemia, cáncer de colon, cáncer de páncreas y melanoma. Lo más llamativo fue que, en esos experimentos, las células sanas resultaron mucho menos afectadas que las tumorales.

Uno de los trabajos más citados mostró que el extracto eliminó más del 95 % de las células de cáncer colorrectal en cultivos celulares en aproximadamente 48 horas, además de reducir el crecimiento tumoral en modelos animales. Sin embargo, los propios autores remarcaron que estos resultados corresponden a estudios preclínicos y no pueden extrapolarse directamente a pacientes.

¿Cómo actúa?

Los investigadores creen que la actividad biológica del diente de león se debe a una combinación de compuestos naturales presentes en la raíz, entre ellos:

Taraxasterol.

Ácido chicórico.

Ácido clorogénico.

Lactonas sesquiterpénicas.

Flavonoides y otros polifenoles.

Estas sustancias parecen actuar sobre diferentes mecanismos celulares relacionados con el desarrollo del cáncer, favoreciendo la apoptosis, disminuyendo la proliferación de células tumorales, reduciendo la inflamación y modulando vías de señalización como PI3K/Akt y MAPK, involucradas en el crecimiento de diversos tumores.

¿Existen estudios en personas?

Aquí aparece la diferencia más importante.

Aunque la Universidad de Windsor obtuvo la autorización para iniciar ensayos clínicos tempranos con extracto de raíz de diente de león en pacientes con cáncer avanzado, hasta la fecha no existen estudios clínicos de gran calidad que hayan demostrado que este tratamiento sea eficaz para curar o controlar el cáncer en seres humanos.

Las revisiones científicas publicadas recientemente coinciden en que la evidencia disponible sigue siendo principalmente preclínica, es decir, basada en experimentos realizados sobre células y modelos animales. Antes de recomendar esta planta como tratamiento oncológico son necesarios ensayos clínicos amplios que confirmen su eficacia, seguridad y dosis adecuadas.

¿Por qué un resultado de laboratorio no significa una cura?

En investigación médica es frecuente que una sustancia elimine células cancerosas en una placa de laboratorio y, sin embargo, no funcione en personas.

Esto ocurre porque el organismo humano es mucho más complejo. Un compuesto debe absorberse correctamente, llegar al tumor en cantidades suficientes, no ser destruido por el metabolismo y demostrar que sus beneficios superan los posibles efectos adversos.

Por ese motivo, miles de moléculas prometedoras nunca llegan a convertirse en medicamentos.

Otros beneficios conocidos del diente de león

Más allá de la investigación oncológica, el diente de león posee una larga historia de uso en la medicina tradicional.

Diversos estudios indican que puede contribuir a:

Favorecer la digestión.

Estimular la producción de bilis.

Actuar como un suave diurético.

Aportar antioxidantes.

Suministrar fibra prebiótica (inulina), beneficiosa para la microbiota intestinal.

Sin embargo, incluso para estos usos, la evidencia clínica aún es limitada y continúa en estudio.

Precauciones

Los especialistas recuerdan que el consumo de extractos o suplementos de raíz de diente de león puede interactuar con algunos medicamentos, especialmente:

Anticoagulantes.

Diuréticos.

Medicamentos para la diabetes.

Algunos tratamientos oncológicos.

Además, puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles a plantas de la familia de las asteráceas.

Una investigación prometedora, pero todavía en desarrollo

La raíz de diente de león representa uno de los numerosos ejemplos de plantas medicinales que están siendo estudiadas por la ciencia moderna en busca de nuevos tratamientos contra el cáncer.

Los resultados obtenidos hasta el momento son alentadores y justifican continuar investigando sus compuestos bioactivos. Sin embargo, la comunidad científica es clara: hoy no puede afirmarse que el diente de león cure el cáncer ni que destruya tumores en pacientes.

La evidencia disponible permite sostener que el extracto ha mostrado una notable capacidad para eliminar determinadas células tumorales en estudios de laboratorio y en modelos animales, pero serán los ensayos clínicos en seres humanos los que determinarán si este potencial puede transformarse algún día en una herramienta terapéutica segura y eficaz.

Mientras tanto, los expertos recomiendan que cualquier persona con un diagnóstico oncológico consulte siempre a su equipo médico antes de incorporar suplementos o terapias naturales, y que nunca abandone los tratamientos convencionales basándose en información no comprobada.