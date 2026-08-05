Minimercado Maxi sigue creciendo y apuesta a brindar más servicios a sus clientes

En la mañana de Radio María Juana recibimos la visita de Maximiliano Escudero, propietario de Minimercado Maxi, quien compartió cómo ha sido esta nueva etapa desde la inauguración de su local hace casi un año sobre Ruta Provincial 13 al 150, donde continúa ampliando sus servicios y apostando al crecimiento comercial.

Durante la entrevista, Escudero destacó la excelente respuesta de los vecinos desde la mudanza al nuevo espacio, que ofrece mayor comodidad y una amplia variedad de productos para satisfacer las necesidades de quienes buscan calidad, rapidez y buena atención.

Una de las novedades más importantes es la incorporación de un sector donde los clientes pueden calentar la comida en el momento, permitiendo disfrutar de los productos recién elaborados al instante, una alternativa ideal para quienes necesitan una opción práctica durante la jornada.

Además, Minimercado Maxi continúa ofreciendo una gran variedad de comidas para llevar, elaboradas con productos frescos y de excelente calidad, junto con un completo surtido de artículos de almacén, bebidas, helados, productos de kiosco y muchas otras opciones para el consumo diario.

Escudero remarcó que el objetivo es seguir creciendo junto a la comunidad, incorporando nuevos servicios y manteniendo el compromiso de ofrecer productos frescos, una atención personalizada y un espacio pensado para brindar comodidad a cada cliente.

Con esta nueva etapa en su local de Ruta 13 al 150, Minimercado Maxi reafirma su apuesta por el desarrollo comercial de María Juana, consolidándose como una opción para quienes buscan resolver sus compras cotidianas y disfrutar de comidas listas para consumir con la mejor calidad.