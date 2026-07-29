En la mañana de la radio charlamos con Leandro Werlen sobre el curso de Perito Clasificador de Granos que comenzará en María Juana

En la mañana de Radio María Juana conversamos con Leandro Werlen, representante del Centro de Estudios y Servicios Agropecuarios (CEYSA), quien brindó detalles sobre una nueva edición del Curso de Perito Clasificador en Cereales, Oleaginosas y Legumbres, una capacitación con título oficial que iniciará el próximo 19 de agosto de 2026 en María Juana.

Durante la entrevista, Berazategui explicó que la propuesta se dictará bajo una modalidad semipresencial, con una clase presencial por mes y el resto de los contenidos de manera online, permitiendo que personas de distintas localidades puedan cursar sin inconvenientes.

Además, destacó que el curso tiene una duración de 10 meses y ofrece una sólida formación para quienes buscan insertarse laboralmente en el sector agroindustrial, uno de los ámbitos con mayor demanda de profesionales capacitados en clasificación y control de calidad de cereales, oleaginosas y legumbres.

Las inscripciones ya están abiertas y el valor de la inscripción es de $95.000.

Datos del curso

Inicio: 19 de agosto de 2026.

19 de agosto de 2026. Modalidad: Semipresencial (1 clase presencial por mes y el resto online).

Semipresencial (1 clase presencial por mes y el resto online). Duración: 10 meses.

10 meses. Título: Oficial.

Los interesados pueden obtener más información comunicándose al (3564) 470025, a través de Instagram @ceysa.peritoengranos o ingresando a www.institutoceysa.com.