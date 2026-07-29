¿Qué derechos tienen las parejas que conviven? El tema de “Derecho en Radio”

En una nueva edición de la columna “Derecho en Radio”, que se emite dentro del programa Patas Arriba por Radio María Juana, el abogado Alfredo Cattani explicó los principales aspectos legales de la unión convivencial, conocida popularmente como concubinato, y aclaró las dudas más frecuentes sobre los derechos y obligaciones de las parejas que conviven sin contraer matrimonio.

Durante la charla, Cattani explicó que la unión convivencial es una figura reconocida por el Código Civil y Comercial de la Nación, destinada a regular la situación de dos personas que mantienen una convivencia estable y permanente, brindándoles determinados derechos y deberes.

Uno de los temas centrales fue el relacionado con los bienes. El abogado aclaró que, a diferencia del matrimonio, en la unión convivencial cada integrante conserva la propiedad de los bienes que adquiere a su nombre, por lo que no existe una comunidad de bienes automática. Sin embargo, señaló que pueden celebrarse pactos de convivencia para establecer acuerdos sobre determinados aspectos patrimoniales y de organización de la vida en común.

Además, durante la columna se abordaron otros temas vinculados a esta figura jurídica, como los requisitos para que la unión convivencial sea reconocida legalmente, la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente, los derechos vinculados a la vivienda familiar, las responsabilidades de cada integrante y las diferencias más importantes respecto al matrimonio.

La participación de Alfredo Cattani permitió despejar inquietudes frecuentes y brindar información clara sobre una realidad cada vez más común en la sociedad argentina, destacando la importancia de conocer los alcances de la ley para tomar decisiones informadas y proteger los derechos de quienes integran una pareja conviviente.