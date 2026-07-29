Radio María Juana comienza la cobertura de las Fiestas Patronales 2026 con “Un Día de Colección”

Este fin de semana comenzamos a vivir las Fiestas Patronales 2026 de María Juana con una propuesta que ya se convirtió en un clásico de la región: “Un Día de Colección”, que llega a su 6ª edición consolidándose año tras año con nuevas propuestas y una convocatoria cada vez mayor.

La iniciativa, que combina la pasión por los vehículos clásicos con la historia y la memoria, ofrecerá durante dos jornadas actividades para disfrutar en familia y rendir homenaje a los héroes de Malvinas.

Sábado 1° de agosto

La actividad comenzará a las 19:00 en la Sociedad Italiana de María Juana con una charla abierta y la inauguración del Museo Itinerante de Malvinas “Raúl Ricardo Romero”, proveniente de la localidad cordobesa de Alejandro Roca.

La apertura contará con la presencia de Veteranos de Guerra de Malvinas de la ciudad de San Francisco, quienes compartirán sus experiencias en un espacio pensado para conocer, reflexionar y mantener viva la memoria de quienes defendieron la soberanía argentina.

Domingo 2 de agosto

Desde las 8:00 y hasta las 18:00, la Plaza San Martín será el escenario del tradicional Encuentro de Autos y Motos Clásicas, uno de los principales atractivos del evento.

Además, el público podrá recorrer el Museo Itinerante de Malvinas, que exhibirá colecciones, maquetas y material histórico relacionado con la gesta de 1982. La jornada también contará con servicio de buffet, sorteos, juegos y espectáculos para toda la familia.

Radio María Juana estará presente

Radio María Juana 101.9 acompañará el inicio de las Fiestas Patronales 2026 con una cobertura especial en todas sus plataformas, llevando a la audiencia todo lo que suceda durante este importante evento para la comunidad.

Invitamos a vecinos y visitantes a sumarse a este fin de semana cargado de historia, cultura, pasión por los clásicos y un merecido homenaje a nuestros veteranos de Malvinas.

