En la mañana de la radio charlamos con Verónica Bauducco sobre la charla de prevención de adicciones realizada en la Parroquia

En la mañana de Radio María Juana conversamos con Verónica Bauducco, quien brindó detalles sobre la charla de prevención de adicciones que se llevó a cabo el pasado lunes a las 20 horas en la Parroquia Santa Juana Francisca de Chantal.

La actividad fue organizada por las catequistas de 1º y 2º año de Catequesis, con el objetivo de generar un espacio de reflexión junto a los padres de los niños que participan de la catequesis. Durante el encuentro, las familias pudieron expresar sus inquietudes y preocupaciones sobre una problemática que atraviesa a toda la sociedad.

Bauducco destacó que uno de los ejes centrales de la charla fue la prevención, entendida como la herramienta más importante para acompañar a niños, adolescentes y familias frente a las adicciones. Además, señaló que el encuentro permitió dialogar sobre cómo detectar situaciones de riesgo y la importancia de fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.

La disertación estuvo a cargo de integrantes de la Pastoral Diocesana, quienes compartieron la amplia experiencia que han adquirido a partir del trabajo que realizan en el acompañamiento de personas y familias afectadas por esta problemática.

Según explicó Bauducco, es la primera vez que la Pastoral Diocesana sale al territorio para abordar este tema en la comunidad, una iniciativa que fue muy valorada por los asistentes y que permitió abrir un espacio de escucha, intercambio y concientización.

La jornada dejó un mensaje claro: la prevención, el diálogo y el compromiso de las familias y de la comunidad son fundamentales para enfrentar el desafío de las adicciones.