Liga Rafaelina: así se jugará una nueva fecha del Torneo Clausura

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La Liga Rafaelina de Fútbol confirmó la programación de una nueva jornada del Torneo Clausura de Divisiones Superiores, luego de la reunión del Consejo Directivo, donde quedaron establecidos los días y horarios de todos los encuentros.

Los equipos de María Juana volverán a salir a la cancha el próximo domingo 2 de agosto, con compromisos importantes tanto en Primera División como en Reserva.

El Club Atlético María Juana tendrá una exigente salida a Rafaela para enfrentar a Peñarol. La jornada comenzará a las 14:00 con el partido de Reserva, mientras que la Primera División jugará desde las 15:30.

Por su parte, el Club Atlético Talleres será local y recibirá en su estadio a Defensores de Frontera, también con el mismo cronograma: Reserva desde las 14:00 y Primera División a las 15:30.

La fecha comenzará el jueves 30 de julio con el encuentro entre Ben Hur y 9 de Julio, mientras que el viernes 31 se medirán Independiente de Ataliva y Deportivo Josefina.

El resto de la programación del domingo será la siguiente:

  • Sportivo Roca vs. Argentino Quilmes.
  • Deportivo Aldao vs. Ferrocarril del Estado.
  • Libertad de Sunchales vs. Unión de Sunchales.
  • Atlético de Rafaela vs. Sportivo Norte.
  • Brown de San Vicente vs. Argentino de Vila.
  • Sportivo Libertad de Estación Clucellas vs. Deportivo Tacural.
  • Deportivo Susana vs. Argentino de Humberto.
  • Belgrano de San Antonio vs. Juventud Unida.
  • Deportivo Bella Italia vs. Independiente de San Cristóbal.
  • Tiro Federal de Moisés Ville vs. Deportivo Ramona (Reserva a las 19:00 y Primera a las 20:30).
  • Florida de Clucellas vs. Sportivo Santa Clara.
  • La Hidráulica vs. Zenón Pereyra.
  • San Martín de Angélica vs. La Trucha FC.

Con una nueva fecha por delante, Atlético María Juana buscará sumar fuera de casa, mientras que Talleres intentará hacerse fuerte como local para seguir creciendo en el campeonato.

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