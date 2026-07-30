El Punto Violeta invita a participar de una capacitación en Primera Escucha

En la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, dialogamos con Milagros Moreyra, referente del Punto Violeta de María Juana, quien brindó detalles sobre la Capacitación en Primera Escucha, una propuesta que busca fortalecer las herramientas de acompañamiento y contención en la comunidad.

La iniciativa es organizada por el Punto Violeta de María Juana, junto a la Agencia Provincial de Prevención del Consumo de Drogas (APRECOD) y la Asociación Civil Rockas Vivas, y está dirigida a referentes e integrantes de instituciones locales, además de todas aquellas personas interesadas en adquirir herramientas para brindar una primera respuesta adecuada a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad o buscan ayuda.

Durante la entrevista, Moreyra explicó que el objetivo principal de la capacitación es formar a quienes, desde distintos espacios comunitarios, reciben consultas o acompañan a personas que necesitan ser escuchadas, brindándoles herramientas para desarrollar una primera escucha responsable, basada en la contención, la orientación y la derivación oportuna cuando sea necesario.

Asimismo, destacó que esta propuesta busca fortalecer el trabajo en red entre las instituciones de María Juana, promoviendo una respuesta más articulada y cercana frente a las distintas problemáticas sociales que pueden presentarse en la comunidad.

La capacitación se desarrollará el jueves 6 de agosto, desde las 9:00, en la sede del Punto Violeta, ubicada en Santa Fe 221 de María Juana.

Al finalizar la jornada, los participantes recibirán un certificado de asistencia, reconociendo su compromiso con la formación y el fortalecimiento de las redes comunitarias de acompañamiento.