José Luis Motto invitó a la “Cena de Campeones” de básquet de Club Atlético María Juana

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con José Luis Motto, integrante de la Subcomisión de Básquet del Club Atlético María Juana, quien invitó a toda la comunidad a participar de la Cena de Coronación del plantel superior, tras la histórica consagración en el Torneo Apertura de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS).

Durante la entrevista, Motto destacó la importancia de compartir este momento junto al equipo, que logró el título luego de vencer en la final al clásico rival, Club Atlético Sastre, en una serie que quedará en el recuerdo de los hinchas auriazules.

La celebración se realizará este viernes, desde las 21:00 horas, en el Bar Club, y será una oportunidad para reconocer el esfuerzo de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y colaboradores que hicieron posible la obtención del campeonato.

Además, recordó que las tarjetas ya se encuentran a la venta e invitó a socios, simpatizantes y vecinos a sumarse a la fiesta para acompañar al plantel y celebrar juntos un logro que marcó un nuevo capítulo en la historia del básquet del Club Atlético María Juana.

La convocatoria busca reunir a toda la familia auriazul en una noche de reconocimiento, emoción y festejo por un campeonato muy esperado que volvió a colocar al club en lo más alto del básquet del Oeste Santafesino.