Juana Serra y Norma Mainardi representarán a María Juana en la próxima instancia de Santa Fe en Movimiento

El pasado martes por la tarde se llevó a cabo la instancia local de Tejo del programa provincial Santa Fe en Movimiento, una iniciativa que promueve el deporte, la recreación y la participación de las personas mayores, fomentando una vida activa y generando espacios de integración y encuentro.

La competencia se desarrolló en las instalaciones del Club Atlético María Juana, que fue sede de esta etapa local de la disciplina, reuniendo a los participantes en una jornada de camaradería y sana competencia.

Al finalizar la actividad, Juana Serra y Norma Mainardi lograron la clasificación a la próxima instancia del certamen, por lo que serán las representantes de María Juana en la competencia que se disputará este sábado en la ciudad de Ceres.

Desde la Comuna de María Juana felicitaron a ambas deportistas por este importante logro y les desearon el mayor de los éxitos en la próxima etapa, destacando el compromiso y el entusiasmo con el que participan de este programa que promueve el bienestar y la inclusión a través del deporte.