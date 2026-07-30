Juana Serra y Norma Mainardi representarán a María Juana en la próxima instancia de Santa Fe en Movimiento

DeportesLo ÚltimoLocales

El pasado martes por la tarde se llevó a cabo la instancia local de Tejo del programa provincial Santa Fe en Movimiento, una iniciativa que promueve el deporte, la recreación y la participación de las personas mayores, fomentando una vida activa y generando espacios de integración y encuentro.

La competencia se desarrolló en las instalaciones del Club Atlético María Juana, que fue sede de esta etapa local de la disciplina, reuniendo a los participantes en una jornada de camaradería y sana competencia.

Al finalizar la actividad, Juana Serra y Norma Mainardi lograron la clasificación a la próxima instancia del certamen, por lo que serán las representantes de María Juana en la competencia que se disputará este sábado en la ciudad de Ceres.

Desde la Comuna de María Juana felicitaron a ambas deportistas por este importante logro y les desearon el mayor de los éxitos en la próxima etapa, destacando el compromiso y el entusiasmo con el que participan de este programa que promueve el bienestar y la inclusión a través del deporte.

Te puede interesar

  • DE VISITA EN MARÍA JUANA

    https://youtu.be/CSGDnSbc6e4 Alvaro Trocca vive en Buenos Aires y pasó por la mañana de la radio para compartir su música y composiciones

  • CARNAVALES EN MARIA JUANA

    El martes 21 de enero se reunieron las comisiones directivas del Club Atlético María Juana y del Club Atlético Talleres junto al Área de Cultura…

  • Robo de un auto en la zona rural de María Juana

    En la madrugada del viernes un Renault 12 modelo 1981, que se puede apreciar en la foto, ha sido robado en la zona rural de…

  • TEATRO EN MARÍA JUANA

    Raúl Suppo pasó por los micrófonos de la radio para dialogar con Mónica Barceló en Comunicándonos sobre la obra de teatro que está dirigiendo para…

  • ESTADÍSTICAS DE COVID19 EN MARÍA JUANA

    Luciano Criado realiza diariamente un cuadro comparativo de como se encuentran los casos activos y positivos de COVID 19 en María Juana.Escuchalo en la mañana…