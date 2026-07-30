Todo listo para “Un Día de Colección”: el evento que abre las Patronales con historia y pasión

En la mañana de Radio María Juana conversamos con Sergio Witz, uno de los organizadores de “Un Día de Colección”, quien anticipó todos los detalles de la 6ª edición de este evento que marcará el inicio de las Fiestas Patronales 2026 de María Juana.

Durante la entrevista, Witz destacó el crecimiento que ha tenido la propuesta a lo largo de los años, convirtiéndose en un clásico de la región que cada edición suma nuevas atracciones y reúne a coleccionistas, amantes de los vehículos clásicos y familias de distintas localidades.

El evento comenzará el sábado 1° de agosto, a las 19:00, en la Sociedad Italiana de María Juana, con la inauguración del Museo Itinerante de Malvinas “Raúl Ricardo Romero”, proveniente de Alejandro Roca (Córdoba). La actividad incluirá una charla abierta con la participación de Veteranos de Guerra de Malvinas de San Francisco, quienes compartirán sus vivencias en un emotivo espacio de memoria y reflexión.

La actividad continuará el domingo 2 de agosto, de 8:00 a 18:00, en la Plaza San Martín, donde se desarrollará el tradicional Encuentro de Autos y Motos Clásicas, uno de los principales atractivos del fin de semana.

Además de la exhibición de vehículos, los visitantes podrán recorrer el Museo Itinerante de Malvinas, apreciar colecciones y maquetas, disfrutar de un servicio de buffet, participar de sorteos y juegos, y compartir una jornada con espectáculos para toda la familia.

Durante la charla, Sergio Witz invitó a vecinos y visitantes de toda la región a ser parte de este evento, que combina la pasión por el coleccionismo, la historia y el homenaje a los héroes de Malvinas, dando inicio a un mes lleno de actividades en el marco de las Fiestas Patronales 2026 de María Juana.