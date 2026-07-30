Comenzó la capacitación “Bocaditos Dulces y Salados” de la Extensión Áulica CECLA en María Juana

La Extensión Áulica CECLA de María Juana dio inicio a una nueva propuesta de formación con el comienzo de la capacitación “Bocaditos Dulces y Salados”, que cuenta con una excelente respuesta de la comunidad y reúne a más de 40 participantes, distribuidos en dos turnos.

Las clases se desarrollan en las instalaciones de la EESOPI N.° 2040 “Santa María de los Ángeles” y están a cargo de los capacitadores Priscila Cuzcueta, Mariano Godoy y Marcos Godoy, quienes brindarán a los alumnos los conocimientos y técnicas necesarias para la elaboración de una amplia variedad de bocaditos dulces y salados.

La gran cantidad de inscriptos refleja el interés de los vecinos por acceder a espacios de formación que permitan incorporar nuevos conocimientos, desarrollar habilidades y generar oportunidades de inserción laboral o de emprendimientos propios.

Desde la Comuna de María Juana destacaron la importancia de seguir promoviendo este tipo de iniciativas educativas, reafirmando el compromiso de acompañar propuestas que contribuyan al crecimiento personal y profesional de los vecinos, fortaleciendo la capacitación como una herramienta clave para el desarrollo de la comunidad.