En la mañana de la radio, Romina Rodríguez Kern anunció la apertura de inscripciones para los talleres comunales

En la mañana de la radio dialogamos con Romina Rodríguez Kern, quien brindó detalles sobre la apertura de inscripciones para los talleres comunales, una propuesta que busca fortalecer la educación cultural y artística en la comunidad.

Durante la entrevista, Rodríguez Kern se refirió al inicio de clases del Ensamble Infanto Juvenil, destacando la importancia de que los chicos y chicas participen de estos espacios de formación, donde tienen la posibilidad de aprender a tocar distintos instrumentos, desarrollando habilidades musicales, trabajo en equipo y sensibilidad artística desde temprana edad.

Asimismo, confirmó el comienzo de las clases del Ballet “Raíces de Mi Tierra”, invitando a quienes deseen sumarse a formar parte de este tradicional espacio de danza, que promueve la identidad cultural y el folclore.

Además, se informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres de Mosaiquismo y Ritmos, ampliando la oferta cultural destinada a distintas edades y gustos.

Por otro lado, Rodríguez Kern extendió una invitación a vecinos y vecinas que quieran acercar nuevas propuestas de talleres comunales, quienes pueden hacerlo acercándose a la oficina del Área de Cultura, con el objetivo de seguir sumando actividades y propuestas para la comunidad.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 6 de febrero, en el horario de 7.30 a 12.30 horas, en los espacios habilitados por la Comuna.