En la mañana de la radio, Romina Rodríguez Kern anunció la apertura de inscripciones para los talleres comunales

CulturaLo ÚltimoLocales

En la mañana de la radio dialogamos con Romina Rodríguez Kern, quien brindó detalles sobre la apertura de inscripciones para los talleres comunales, una propuesta que busca fortalecer la educación cultural y artística en la comunidad.

Durante la entrevista, Rodríguez Kern se refirió al inicio de clases del Ensamble Infanto Juvenil, destacando la importancia de que los chicos y chicas participen de estos espacios de formación, donde tienen la posibilidad de aprender a tocar distintos instrumentos, desarrollando habilidades musicales, trabajo en equipo y sensibilidad artística desde temprana edad.

Asimismo, confirmó el comienzo de las clases del Ballet “Raíces de Mi Tierra”, invitando a quienes deseen sumarse a formar parte de este tradicional espacio de danza, que promueve la identidad cultural y el folclore.

Además, se informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres de Mosaiquismo y Ritmos, ampliando la oferta cultural destinada a distintas edades y gustos.

Por otro lado, Rodríguez Kern extendió una invitación a vecinos y vecinas que quieran acercar nuevas propuestas de talleres comunales, quienes pueden hacerlo acercándose a la oficina del Área de Cultura, con el objetivo de seguir sumando actividades y propuestas para la comunidad.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 6 de febrero, en el horario de 7.30 a 12.30 horas, en los espacios habilitados por la Comuna.

Te puede interesar

  • EN LA TELE

    "Chelo" Zanatta es de María Juana y está radicado en Buenos Aires desde hace 4 años, y participó el pasado lunes del programa que conduce…

  • Mejoras en los caminos rurales de la colonia de Esmeralda

    La Comuna de Esmeralda informó que avanza con tareas diarias de mantenimiento y mejoramiento en los caminos rurales de la colonia, así como en los…

  • LA PALABRA DE LOS CANDIDATOS

    Compartimos la palabra de los postulantes a Presidente Comunal por María Juana, luego de los resultados de las elecciones P.A.S.O. 2015. Amadeo Bazzoni candidato del…

  • Mariajuanenses en los 21K de la ciudad de Rafaela

    Cada vez son más los adeptos al running en nuestra localidad que entrenan y se preparan para cumplir nuevos objetivos. En esta oportunidad fueron cinco…

  • USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA ESCUELA

    Lucas Araya, Nicolás Varayoud e Ignacio Varayoud de 5to. año de la EESOPI 2040 "Santa María de los Ángeles" pasaron por el estudio de la…