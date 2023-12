En un emotivo acto se designó como “Carlos Alberto Pairetti” a un tramo de la Ruta 13  

En un sentido Homenaje al histórico y recordado corredor de automovilismo y orgullo de los santafesinos nacido en Plaza Clucellas.

Este Jueves 7 de diciembre en el kilómetro 123 de la Ruta Provincial N°13, acceso a la localidad de Clucellas, se desarrolló un emotivo acto de imposición del nombre de “Carlos Alberto Pairetti” al tramo comprendido entre la localidad de Plaza Clucellas, departamento Castellanos, y la ciudad de Las Rosas, departamento Belgrano, atravesando también el departamento San Martín. Del mismo participaron la familia de Carlos Pairetti, sus hijos, Eduardo y Tim, el senador provincial Alcides Calvo, el presidente comunal de plaza Clucellas, Gabriel Bono, el presidente comunal de Estación Clucellas, Raúl Cuggino, representantes de establecimientos educativos e instituciones de la localidad y autoridades de el Club de Automóviles Antiguos de Rafaela, de la Subcomisión de Automovilismo del Autódromo de Rafaela, del Esperanza Automóvil Club, de la Escudería Santafesina de Automóviles Antiguos y la Peña Carlos Alberto Pairetti de Plaza Clucellas.

El homenaje incluyó el descubrimiento de la cartelería identificatoria colocada por Vialidad Provincial al margen de la traza, exposición de sus vehículos, la palabra de sus hijos y de amigos para recordar a Carlos Pairetti, su carrera y lo que significó su figura para el deporte motor de la región.

Esta imposición de nombre surge a través de un proyecto autoría del senador Calvo junto a Cornaglia, presentado en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe donde se sancionó con media sanción para ser aprobado luego por la Cámara de Diputados y promulgado por el Gobernador Omar Perotti como Ley provincial N°14.211.

“Este proyecto que pasó primero por senadores, después por Diputados y hace muy poquito tiempo se transformó, a través de la promulgación del gobernador Omar Perotti en esta Ley 14.211, un proyecto al cual se sumó un colega con mandato cumplido del departamento Belgrano, Guillermo Cornaglia. Esta es una ley que tiene muchísimo sentimiento, a mi me encierra muchísimos recuerdos, he tenido una gran alegría cuando he podido encontrarme con Carlos después de muchísimos años aquí en Florida de Clucellas durante un encuentro, ver el trueno naranja me lleva a mis primeros años de vida donde los domingos a la mañana escuchando al turismo carretera o las 300 Indy de Rafaela. Carlos Alberto Pairetti fue un ícono del automovilismo junto con muchos otros, y haberlos escuchado en familia en el transistor haciendo fuerza para que llegue a la meta y pueda ganar, por eso uno se siente orgulloso de que con esta ley se reconozca a un gran deportista pero además a una gran persona y todo su legado”.