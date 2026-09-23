Bomberos realizaron una capacitación en rescate vehicular

El Cuerpo Activo de Bomberos llevó adelante una nueva jornada de capacitación destinada a todo su personal, con el objetivo de continuar fortaleciendo la preparación y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

En esta oportunidad, la actividad estuvo centrada en una práctica de rescate vehicular, donde los bomberos pudieron poner en práctica y reforzar diferentes técnicas de intervención necesarias para actuar ante siniestros viales.

Durante la jornada se trabajó sobre distintos procedimientos, haciendo especial hincapié en la seguridad de las personas involucradas, del personal actuante y del entorno, además del correcto manejo de las herramientas y equipos utilizados específicamente en este tipo de rescates.

Las prácticas permiten recrear situaciones que pueden presentarse durante una emergencia y preparar al personal para actuar de manera coordinada y segura cuando sea necesario.

La capacitación permanente constituye una parte fundamental del trabajo de los Bomberos, ya que permite mantener actualizados los conocimientos, fortalecer las técnicas de intervención y mejorar la capacidad de respuesta frente a cada emergencia.