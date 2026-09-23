Talleres se viste de rosa en octubre para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Federico Colombo, integrante del Club Atlético Talleres de María Juana, sobre la propuesta que la institución llevará adelante durante octubre en el marco del Octubre Rosa, el mes dedicado a generar conciencia sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Desde el club decidieron llevar el mensaje de prevención al ámbito deportivo y comunitario, con una iniciativa que busca que la campaña llegue a distintos espacios de la localidad.

Como parte de la propuesta, Talleres presentó una camiseta especial denominada “Piel Rosa”, diseñada especialmente para esta campaña. La indumentaria representa un homenaje a las mujeres que atraviesan o atravesaron la enfermedad y busca transformar una camiseta deportiva en un símbolo de acompañamiento y concientización.

La edición limitada estará disponible durante todo octubre y quienes quieran adquirirla podrán acercarse al club para realizar su encargo.

Durante la charla, Colombo destacó la importancia de hablar sobre el cáncer de mama y promover los controles médicos correspondientes. La detección temprana es uno de los principales objetivos de las campañas de concientización, ya que permite identificar la enfermedad en etapas iniciales y acceder oportunamente a los tratamientos indicados.

Con esta iniciativa, Talleres de María Juana suma el deporte a una campaña de concientización y prevención, utilizando sus colores y su identidad institucional para instalar un mensaje de cuidado y acompañamiento en la comunidad.

La propuesta invita a toda la comunidad a “hacer equipo” en la prevención del cáncer de mama, no solamente durante octubre, sino promoviendo el cuidado de la salud durante todo el año.