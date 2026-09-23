Una jornada de aprendizaje y deporte para los niños del Jardín Santa María de los Ángeles

Los alumnos de las salas de 5 años del Jardín de Infantes Particular Incorporado N.º 1474 “Santa María de los Ángeles” de María Juana vivieron una jornada diferente, con actividades vinculadas al contacto con la naturaleza, el aprendizaje y el deporte.

Como parte de la propuesta, los niños y niñas visitaron la Granja La Serena, ubicada en la localidad de Ataliva. Allí pudieron recorrer distintos espacios, observar animales, participar de actividades al aire libre y conocer de cerca algunas de las tareas que se desarrollan en una granja.

La experiencia permitió que los pequeños aprendieran a través de la observación y el contacto directo con la naturaleza, compartiendo además un momento de recreación y convivencia junto a sus compañeros.

Pero la jornada tuvo una segunda parte. De regreso, las salas de 5 años hicieron una parada en la ciudad de Rafaela para conocer el predio donde se desarrollan los Juegos Suramericanos.

Los niños pudieron acercarse al evento deportivo, observar parte de las propuestas que se llevan adelante y disfrutar de una experiencia relacionada con el deporte, la recreación y la convivencia.

En diálogo con la radio, las docentes Sandra Zwin y Teresita Perlo destacaron el valor de este tipo de salidas, que permiten complementar los aprendizajes del jardín con experiencias concretas y significativas fuera del aula.

Fue así una jornada que combinó naturaleza, animales, deporte y diversión, dejando nuevos aprendizajes y recuerdos entre los alumnos de las salas de 5 años.